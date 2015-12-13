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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Бордо
Анжер - Бордо: обзор матча 13 декабря 2015
Анжер
13.12.2015, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 18 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
83'
Р. Томас
40'
Д. Ролан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Бордо
ГОЛ! 1:1!
Р. Томас
Пас отдал
Б. Кеткеофомфоне
83'
79'
Замена
В. Вада
️️️️
Н. Морис-Белэй
79'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Д. Ролан
Замена
А. Бука
️️️️
Ж. Суну
78'
Желтая карточка
Г. Ангула
63'
Замена
П. Капелле
️️️️
А. Камара
60'
Замена
Г. Каранович
️️️️
Т. Мангани
60'
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ролан
Пас отдал
Я. Плашил
38'
Желтая карточка
Э. Кривелли
22'
Желтая карточка
А. Бийого Поко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
29
Горан Каранович
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
10
Робин Маулун
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
3-2-3-2
16
Бутель
29
Сайсс
21
Эндрю
8
Траоре
29
Томас
6
Ангула
17
Ндойе
9
Камара
6
Мангани
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
3-3-4
16
Каррассо
24
Жилберт
4
Ямбере
26
Контенто
71
Бийого Поко
18
Плашил
7
Траоре
19
Морис-Белэй
10
Хазри
27
Кривелли
4
Ролан
91
Суну
25
Бука
25
Бука
91
Суну
9
Камара
15
Капелле
15
Капелле
9
Камара
6
Мангани
29
Каранович
29
Каранович
6
Мангани
19
Морис-Белэй
23
Вада
23
Вада
19
Морис-Белэй
4
Ролан
9
Лаборд
9
Лаборд
4
Ролан
Остались в запасе
Анжер
Бордо
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
15
Винсент Мансе
ПЗ
30
Александре Летеллье
ВР
Главный тренер
Стефан Мулен
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
10
Робин Маулун
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
15
Винсент Мансе
ПЗ
30
Александре Летеллье
ВР
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
10
Робин Маулун
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Анжер - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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