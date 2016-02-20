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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Монпелье
Анжер - Монпелье: обзор матча 20 февраля 2016
Анжер
20.02.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 3
Завершен
Монпелье
64'
А. Бука
90'
Г. Каранович
2'
К. Берижо
8'
М. Ятабаре
34'
М. Ятабаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Монпелье
ГОЛ! 2:3!
Г. Каранович
Пас отдал
Б. Кеткеофомфоне
90'
86'
Замена
Э. Скири
️️️️
К. Берижо
82'
Желтая карточка
К. Нинга
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Яттара
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Бука
64'
Замена
Г. Каранович
️️️️
Ш. Дье
56'
47'
Замена
К. Нинга
️️️️
С. Камара
34'
ГОЛ! 0:3!
М. Ятабаре
Пас отдал
Р. Будебуз
Замена
А. Бука
️️️️
С. Бенрахма
32'
8'
ГОЛ! 0:2!
М. Ятабаре
Пас отдал
Д. Руссийон
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Берижо
Пас отдал
С. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
20
Шарль Дье
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
19
Матиас Серин
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
29
Горан Каранович
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
21
Джамель Бакар
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
3-2-2-3
1
Петрич
6
Бурийон
29
Томас
8
Траоре
6
Ангула
15
Мансе
15
Капелле
20
Дье
10
Бенрахма
17
Кеткеофомфоне
19
Яттара
4-2-1-3
30
Лигали
44
Реми
4
Хилтон
3
Конгре
21
Руссийон
23
Саихи
6
Дабо
10
Будебуз
9
Ятабаре
9
Берижо
19
Камара
10
Бенрахма
25
Бука
25
Бука
10
Бенрахма
19
Яттара
17
Нсаме
17
Нсаме
19
Яттара
20
Дье
29
Каранович
29
Каранович
20
Дье
9
Берижо
6
Скири
6
Скири
9
Берижо
19
Камара
29
Нинга
29
Нинга
19
Камара
Остались в запасе
Анжер
Монпелье
7
Оливье Орьяк
ЦП
19
Матиас Серин
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
21
Джамель Бакар
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
Остались в запасе
7
Оливье Орьяк
ЦП
19
Матиас Серин
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
21
Джамель Бакар
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Монпелье
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Стад Раймон Копа
Где смотреть матч:
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