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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лорьян
Анжер - Лорьян: обзор матча 19 марта 2016
Анжер
19.03.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
5 : 1
Завершен
Лорьян
14'
Б. Кеткеофомфоне
34'
Т. Мангани
40'
Р. Сайсс
81'
Ш. Ндойе
90'
Т. Мангани (П)
41'
М. Уорис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лорьян
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Т. Мангани
90'
Замена
О. Орьяк
️️️️
Р. Сайсс
88'
ГОЛ! 4:1!
Ш. Ндойе
Пас отдал
М. Яттара
81'
Замена
А. Бука
️️️️
П. Капелле
80'
Замена
М. Яттара
️️️️
Ж. Суну
75'
73'
Желтая карточка
В. Ле Гофф
67'
Замена
Д. Кабо
️️️️
Р. Филиппото
64'
Замена
Я. Жуффре
️️️️
М. Бартельмэ
Желтая карточка
Й. Эндрю
63'
60'
Желтая карточка
М. Уорис
45'
Замена
Б. Жанно
️️️️
Ф. Беллуджу
41'
ГОЛ! 3:1!
М. Уорис
Пас отдал
М. Бартельмэ
ГОЛ! 3:0!
Р. Сайсс
Пас отдал
Ш. Ндойе
40'
39'
Желтая карточка
Д. Ндонг
ГОЛ! 2:0!
Т. Мангани
34'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кеткеофомфоне
14'
5'
Желтая карточка
Л. Гассама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Валид Меслуб
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
29
Горан Каранович
ЦФ
Лорьян
30
Флоран Шажно
ВР
2
Папе Пайе
ЦЗ
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
24
Раффидин Абдулла
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
3-2-3-2
30
Летеллье
29
Томас
21
Эндрю
8
Траоре
29
Сайсс
15
Мансе
15
Капелле
6
Мангани
17
Ндойе
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
3-2-1-1-2
23
Леком
14
Беллуджу
89
Гассама
15
Туре
31
Роуз
25
Ле Гофф
22
Ндонг
12
Филиппото
20
Уорис
28
Бартельмэ
29
Сайсс
7
Орьяк
7
Орьяк
29
Сайсс
91
Суну
19
Яттара
19
Яттара
91
Суну
15
Капелле
25
Бука
25
Бука
15
Капелле
12
Филиппото
19
Кабо
19
Кабо
12
Филиппото
28
Бартельмэ
8
Жуффре
8
Жуффре
28
Бартельмэ
14
Беллуджу
9
Жанно
9
Жанно
14
Беллуджу
Остались в запасе
Анжер
Лорьян
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
24
Раффидин Абдулла
ОП
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
29
Горан Каранович
ЦФ
Остались в запасе
24
Раффидин Абдулла
ОП
2
Папе Пайе
ЦЗ
30
Флоран Шажно
ВР
29
Ирунду Мусаву-Кинг
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Лорьян
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Стад Раймон Копа
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