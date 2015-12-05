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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Анжер
Лион - Анжер: обзор матча 05 декабря 2015
Лион
05.12.2015, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 2
Завершен
Анжер
17'
Ш. Ндойе
81'
Ш. Ндойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Анжер
Желтая карточка
С. Дардер
84'
81'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Ндойе
75'
Замена
П. Капелле
️️️️
Ж. Суну
Желтая карточка
М. Вальбуэна
73'
Замена
С. Дардер
️️️️
С. Мальбранк
64'
Замена
К. Гренье
️️️️
Л. Тусар
61'
50'
Замена
Б. Кеткеофомфоне
️️️️
А. Камара
Замена
М. Корне
️️️️
А. Мвуэмба
45'
33'
Замена
О. Орьяк
️️️️
Т. Мангани
Желтая карточка
К. Толиссо
32'
31'
Желтая карточка
Р. Сайсс
17'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ндойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
29
Горан Каранович
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Лопеш
12
Бедимо
26
Коне
21
Морель
29
Тусар
7
Мвуэмба
8
Толиссо
4
Ферри
10
Мальбранк
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
3-2-3-1
16
Бутель
8
Траоре
29
Томас
21
Эндрю
29
Сайсс
25
Бука
6
Мангани
9
Камара
17
Ндойе
91
Суну
7
Мвуэмба
70
Корне
70
Корне
7
Мвуэмба
10
Мальбранк
10
Дардер
10
Дардер
10
Мальбранк
29
Тусар
19
Гренье
19
Гренье
29
Тусар
6
Мангани
7
Орьяк
7
Орьяк
6
Мангани
91
Суну
15
Капелле
15
Капелле
91
Суну
9
Камара
17
Кеткеофомфоне
17
Кеткеофомфоне
9
Камара
Остались в запасе
Лион
Анжер
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Главный тренер
Юбер Фурнье
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
Остались в запасе
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лион - Анжер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Жерлан
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