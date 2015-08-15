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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Нант
Анжер - Нант: обзор матча 15 августа 2015
Анжер
15.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Нант
79'
Замена
Э. Кватен
️️️️
О. Веньо
Замена
Ш. Дье
️️️️
Т. Мангани
78'
75'
Замена
О. Вискаррондо
️️️️
В. Ронжье
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
69'
65'
Замена
Ж. Одель
️️️️
Я. Бамму
63'
Желтая карточка
А. Томассон
Желтая карточка
Р. Сайсс
54'
Желтая карточка
Б. Кеткеофомфоне
42'
Желтая карточка
Т. Мангани
34'
32'
Желтая карточка
Б. Туре
28'
Желтая карточка
В. Ронжье
23'
Желтая карточка
Адриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
9
Абдул Камара
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Нант
1
Реми Риу
ВР
31
Оливье Веньо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
8
Люка До
ОП
37
Адриан
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
20
Шарль Дье
ЦП
7
Оливье Орьяк
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
6
Реми Гомис
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
3-2-3-2
16
Бутель
8
Траоре
21
Эндрю
29
Сайсс
29
Томас
15
Мансе
9
Камара
17
Ндойе
6
Мангани
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
3-2-2-1-2
1
Риу
15
Дюбуа
26
Джиджи
31
Веньо
20
Туре
8
До
37
Адриан
21
Ронжье
28
Томассон
18
Бамму
30
Сигторссон
6
Мангани
20
Дье
20
Дье
6
Мангани
17
Кеткеофомфоне
17
Нсаме
17
Нсаме
17
Кеткеофомфоне
31
Веньо
22
Кватен
22
Кватен
31
Веньо
21
Ронжье
4
Вискаррондо
4
Вискаррондо
21
Ронжье
18
Бамму
2
Одель
2
Одель
18
Бамму
Остались в запасе
Анжер
Нант
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Максим Дюпе
ВР
6
Реми Гомис
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
6
Реми Гомис
ЦП
20
Жюль Илоки
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Анжер - Нант
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Помощники судьи:
Бертран Жунино
Людовик Ледюк
Резервный судья:
Сильвен Пальес
Стадион:
Стад Раймон Копа
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