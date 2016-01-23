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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Анжер
ПСЖ - Анжер: обзор матча 23 января 2016
ПСЖ
23.01.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
5 : 1
Завершен
Анжер
32'
З. Ибрагимович
40'
Л. Моура
54'
Г. ван дер Вил
63'
А. Ди Мария
66'
А. Ди Мария
59'
П. Капелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Анжер
80'
Замена
Ш. Дье
️️️️
П. Капелле
Замена
П. Кимпембе
️️️️
Д. Луис
70'
Замена
Э. Кавани
️️️️
А. Ди Мария
70'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
А. Рабьо
70'
ГОЛ! 5:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Б. Матюиди
66'
ГОЛ! 4:1!
А. Ди Мария
Пас отдал
Л. Моура
63'
59'
ГОЛ! 3:1!
П. Капелле
58'
Замена
Г. Ангула
️️️️
Й. Эндрю
ГОЛ! 3:0!
Г. ван дер Вил
Пас отдал
Б. Матюиди
54'
ГОЛ! 2:0!
Л. Моура
Пас отдал
Г. ван дер Вил
40'
39'
Желтая карточка
Р. Сайсс
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Б. Матюиди
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Шейх Ндойе
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
4-3-2-1
1
Трапп
17
Максвелл
92
Орье
4
Луис
9
ван дер Вил
8
Мотта
14
Рабьо
8
Матюиди
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
3-2-2-3
30
Летеллье
29
Томас
21
Эндрю
8
Траоре
15
Мансе
29
Сайсс
17
Ндойе
15
Капелле
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
19
Яттара
4
Луис
3
Кимпембе
3
Кимпембе
4
Луис
14
Рабьо
21
Стамбули
21
Стамбули
14
Рабьо
11
Ди Мария
10
Кавани
10
Кавани
11
Ди Мария
21
Эндрю
6
Ангула
6
Ангула
21
Эндрю
15
Капелле
20
Дье
20
Дье
15
Капелле
Остались в запасе
ПСЖ
Анжер
1
Николя Дюшез
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Остались в запасе
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча ПСЖ - Анжер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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