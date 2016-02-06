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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лион
Анжер - Лион: обзор матча 06 февраля 2016
Анжер
06.02.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 3
Завершен
Лион
13'
К. Жалле
46'
Р. Геззаль
81'
К. Толиссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лион
84'
Замена
Д. Ферри
️️️️
К. Толиссо
84'
Замена
С. Дардер
️️️️
К. Гренье
81'
ГОЛ! 0:3!
К. Толиссо
Пас отдал
М. Вальбуэна
79'
Замена
М. Корне
️️️️
А. Ляказетт
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Яттара
77'
64'
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
Ш. Ндойе
61'
60'
Желтая карточка
К. Жалле
Замена
А. Бука
️️️️
Ж. Суну
58'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
58'
46'
ГОЛ! 0:2!
Р. Геззаль
Пас отдал
К. Жалле
Красная карточка
Т. Мангани
16'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Жалле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
20
Шарль Дье
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
3-2-2-3
30
Летеллье
29
Томас
8
Траоре
21
Эндрю
29
Сайсс
6
Ангула
17
Ндойе
6
Мангани
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
19
Яттара
4-1-3-1-1
1
Лопеш
13
Жалле
21
Морель
14
Умтити
2
Янга-Мбива
25
Гоналон
18
Геззаль
8
Толиссо
19
Гренье
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
91
Суну
25
Бука
25
Бука
91
Суну
19
Яттара
17
Нсаме
17
Нсаме
19
Яттара
17
Кеткеофомфоне
10
Бенрахма
10
Бенрахма
17
Кеткеофомфоне
91
Ляказетт
70
Корне
70
Корне
91
Ляказетт
19
Гренье
10
Дардер
10
Дардер
19
Гренье
8
Толиссо
4
Ферри
4
Ферри
8
Толиссо
Остались в запасе
Анжер
Лион
20
Шарль Дье
ЦП
15
Винсент Мансе
ПЗ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
20
Шарль Дье
ЦП
15
Винсент Мансе
ПЗ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Анжер - Лион
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Стад Раймон Копа
Где смотреть матч:
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