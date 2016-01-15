Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Анжер
Ницца - Анжер: обзор матча 15 января 2016
Ницца
15.01.2016, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
80'
А. Бен Арфа (П)
84'
А. Бен Арфа (П)
24'
П. Капелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Анжер
Замена
Г. Льорис
️️️️
В. Жермен
90'
86'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
Ж. Суну
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Бен Арфа
84'
83'
Желтая карточка
В. Мансе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Бен Арфа
80'
72'
Замена
О. Орьяк
️️️️
Ш. Дье
Желтая карточка
Й. Кардиналь
65'
64'
Желтая карточка
Ш. Ндойе
Желтая карточка
Н. Хульт
60'
Замена
Ф. Онора
️️️️
А. Менди
54'
36'
Желтая карточка
Р. Сайсс
24'
ГОЛ! 0:1!
П. Капелле
Пас отдал
Р. Сайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
19
Александре Менди
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
20
Шарль Дье
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
20
Стефан Раериариманана
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
35
Антони Раньери
ЦФ
36
Дориан Кэдди
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
19
Мохамед Яттара
ЦФ
4-3-1-2
30
Кардиналь
23
Хульт
44
Байссе
25
Женевуа
26
Пье
14
Сери
26
Косьелло
6
Менди
8
Бен Арфа
98
Жермен
19
Менди
3-2-3-2
30
Летеллье
29
Томас
21
Эндрю
8
Траоре
15
Мансе
29
Сайсс
20
Дье
17
Ндойе
15
Капелле
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
19
Менди
9
Онора
9
Онора
19
Менди
98
Жермен
4
Льорис
4
Льорис
98
Жермен
91
Суну
10
Сиссоко
10
Сиссоко
91
Суну
20
Дье
7
Орьяк
7
Орьяк
20
Дье
Остались в запасе
Ницца
Анжер
20
Стефан Раериариманана
ЦП
35
Антони Раньери
ЦФ
36
Дориан Кэдди
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Панталони
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
19
Мохамед Яттара
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
20
Стефан Раериариманана
ЦП
35
Антони Раньери
ЦФ
36
Дориан Кэдди
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
19
Мохамед Яттара
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ницца - Анжер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Ницца
Анжер
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+