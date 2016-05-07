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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Анжер
Бастия - Анжер: обзор матча 07 мая 2016
Бастия
07.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
43'
Я. Каюзак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Анжер
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Ф. Модесто
90'
83'
Замена
Ш. Дье
️️️️
П. Капелле
73'
Желтая карточка
Г. Ангула
66'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Г. Бурийон
60'
Замена
М. Яттара
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
Замена
Брандао
️️️️
Г. Данич
59'
Замена
А. Нгандо
️️️️
С. Фофана
58'
Желтая карточка
Я. Каюзак
55'
50'
Пенальти не реализован!
Т. Мангани
ГОЛ! 1:0!
Я. Каюзак
Пас отдал
С. Фофана
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
11
Брандао
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
20
Шарль Дье
ЦП
19
Матиас Серин
ЦП
7
Оливье Орьяк
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-1-3-1
16
Лека
4
Джику
20
Пальмери
20
Модесто
5
Скиллачи
18
Каюзак
28
Данич
11
Айите
42
Фофана
40
Камано
3-2-3-2
30
Летеллье
6
Бурийон
8
Траоре
25
Бука
6
Ангула
29
Томас
6
Мангани
17
Ндойе
15
Капелле
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
20
Модесто
28
Маранж
28
Маранж
20
Модесто
42
Фофана
41
Нгандо
41
Нгандо
42
Фофана
28
Данич
11
Брандао
11
Брандао
28
Данич
15
Капелле
20
Дье
20
Дье
15
Капелле
17
Кеткеофомфоне
19
Яттара
19
Яттара
17
Кеткеофомфоне
6
Бурийон
10
Бенрахма
10
Бенрахма
6
Бурийон
Остались в запасе
Бастия
Анжер
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
19
Матиас Серин
ЦП
7
Оливье Орьяк
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
Остались в запасе
19
Матиас Серин
ЦП
7
Оливье Орьяк
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Бастия - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Арман Цесари
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