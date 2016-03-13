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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Анжер
Нант - Анжер: обзор матча 13 марта 2016
Нант
13.03.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
49'
Э. Сала
69'
Э. Сала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Анжер
87'
Желтая карточка
Г. Ангула
77'
Замена
О. Орьяк
️️️️
Р. Сайсс
Замена
Я. Бамму
️️️️
К. Сигторссон
77'
ГОЛ! 2:0!
Э. Сала
Пас отдал
А. Томассон
69'
65'
Замена
А. Бука
️️️️
Ж. Суну
62'
Замена
М. Яттара
️️️️
Т. Мангани
Замена
Б. Туре
️️️️
К. Джиджи
54'
ГОЛ! 1:0!
Э. Сала
Пас отдал
А. Томассон
49'
Замена
А. Томассон
️️️️
Адриан
45'
45'
Желтая карточка
И. Траоре
Желтая карточка
Р. Гомис
36'
Желтая карточка
Адриан
26'
7'
Желтая карточка
Ш. Ндойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Реми Риу
ВР
4
Освальдо Вискаррондо
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
6
Реми Гомис
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
37
Адриан
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
22
Эмилиано Сала
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
20
Жюль Илоки
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
2
Жоан Одель
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
29
Горан Каранович
ЦФ
4-4-2
1
Риу
4
Вискаррондо
13
Моимбе
26
Джиджи
20
Сабали
6
Гомис
37
Адриан
11
Бедойя
30
Жилле
22
Сала
30
Сигторссон
3-2-3-2
30
Летеллье
29
Сайсс
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
6
Ангула
17
Ндойе
6
Мангани
15
Капелле
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
26
Джиджи
20
Туре
20
Туре
26
Джиджи
37
Адриан
28
Томассон
28
Томассон
37
Адриан
30
Сигторссон
18
Бамму
18
Бамму
30
Сигторссон
29
Сайсс
7
Орьяк
7
Орьяк
29
Сайсс
6
Мангани
19
Яттара
19
Яттара
6
Мангани
91
Суну
25
Бука
25
Бука
91
Суну
Остались в запасе
Нант
Анжер
1
Максим Дюпе
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
15
Лео Дюбуа
ПЗ
20
Жюль Илоки
ЦП
2
Жоан Одель
ЦФ
Остались в запасе
20
Шарль Дье
ЦП
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Нант - Анжер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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