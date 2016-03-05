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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Сент-Этьен
Анжер - Сент-Этьен: обзор матча 05 марта 2016
Анжер
05.03.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Этьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Сент-Этьен
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Клеман
87'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
О. Орьяк
️️️️
А. Бука
87'
Замена
Г. Каранович
️️️️
Ж. Суну
80'
78'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
К. Монне-Паке
Желтая карточка
Р. Сайсс
76'
Желтая карточка
Б. Кеткеофомфоне
76'
72'
Замена
В. Пажо
️️️️
Р. Коад
68'
Желтая карточка
В. Эйссерик
Желтая карточка
Р. Томас
66'
Желтая карточка
Т. Мангани
63'
Замена
М. Яттара
️️️️
Ш. Дье
57'
Желтая карточка
Ж. Суну
26'
22'
Желтая карточка
Ф. Лемуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
20
Шарль Дье
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
29
Горан Каранович
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
3-2-2-2
30
Летеллье
29
Сайсс
29
Томас
25
Бука
8
Траоре
15
Мансе
20
Дье
6
Мангани
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
3-5-2
16
Руффье
18
Пьерр-Габриэль
26
Баял Салл
28
Теофил-Катерин
18
Лемуан
11
Клеман
27
Табану
9
Эйссерик
24
Коад
11
Мопе
22
Монне-Паке
25
Бука
7
Орьяк
7
Орьяк
25
Бука
20
Дье
19
Яттара
19
Яттара
20
Дье
91
Суну
29
Каранович
29
Каранович
91
Суну
18
Лемуан
10
Селнаэс
10
Селнаэс
18
Лемуан
24
Коад
17
Пажо
17
Пажо
24
Коад
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
16
Содерлунд
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Анжер
Сент-Этьен
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Анжер - Сент-Этьен
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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