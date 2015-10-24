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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Генгам
Анжер - Генгам: обзор матча 24 октября 2015
Анжер
24.10.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Генгам
86'
Замена
С. Прива
️️️️
Ю. Санкаре
Замена
А. Бука
️️️️
Т. Мангани
85'
Желтая карточка
Т. Мангани
83'
Красная карточка
С. Сиссоко
81'
Замена
П. Капелле
️️️️
Ж. Суну
72'
61'
Замена
М. Коко
️️️️
Н. Бенезе
Замена
С. Сиссоко
️️️️
Ф. Доре
61'
58'
Желтая карточка
Б. Ангуа
Желтая карточка
Р. Томас
43'
38'
Желтая карточка
М. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
9
Абдул Камара
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
56
Дориан Левек
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
27
Франк Эри
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
11
Слоан Прива
ЦФ
3-2-3-2
16
Бутель
8
Траоре
29
Томас
29
Сайсс
21
Эндрю
15
Мансе
9
Камара
6
Мангани
17
Ндойе
27
Доре
91
Суну
4-1-3-2
1
Лоссль
2
Якобсен
56
Левек
5
Ангуа
15
Сорбон
5
Матис
5
Диалло
10
Бенезе
13
Санкаре
7
Бриан
93
Салибу
27
Доре
10
Сиссоко
10
Сиссоко
27
Доре
6
Мангани
25
Бука
25
Бука
6
Мангани
91
Суну
15
Капелле
15
Капелле
91
Суну
10
Бенезе
97
Коко
97
Коко
10
Бенезе
13
Санкаре
11
Прива
11
Прива
13
Санкаре
Остались в запасе
Анжер
Генгам
7
Оливье Орьяк
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
30
Александре Летеллье
ВР
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
27
Франк Эри
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
7
Оливье Орьяк
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
30
Александре Летеллье
ВР
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
27
Франк Эри
ЦЗ
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Генгам
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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