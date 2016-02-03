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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Анжер
Реймс - Анжер: обзор матча 03 февраля 2016
Реймс
03.02.2016, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Анжер
43'
Х. Траоре
50'
Г. Шарбонье
15'
А. Бука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Анжер
90'
Красная карточка
П. Капелле
80'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Ж. Суну
80'
Желтая карточка
Й. Эндрю
72'
Желтая карточка
Ж. Суну
66'
Замена
М. Яттара
️️️️
А. Бука
66'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Т. Мангани
Замена
П. Оньянге
️️️️
Г. Шарбонье
62'
ГОЛ! 2:1!
Г. Шарбонье
Пас отдал
Н. де Превилль
50'
49'
Желтая карточка
Р. Сайсс
ГОЛ! 1:1!
Х. Траоре
Пас отдал
Э. Дево
43'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Бука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
30
Джонни Пласид
ВР
22
Микаэль Такальфред
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
23
Джаба Канкава
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Геган
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Реймс
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
19
Алексис Пеже
ЦП
37
Диего Ригонато
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
4-1-1-1-2
30
Пласид
22
Такальфред
2
Фофана
2
Манди
14
Траоре
6
Дево
23
Канкава
13
Синьорино
14
Шарбонье
12
де Превилль
3-2-3-1
30
Летеллье
29
Томас
29
Сайсс
25
Бука
15
Мансе
21
Эндрю
17
Ндойе
6
Мангани
15
Капелле
91
Суну
14
Шарбонье
8
Оньянге
8
Оньянге
14
Шарбонье
25
Бука
19
Яттара
19
Яттара
25
Бука
6
Мангани
10
Бенрахма
10
Бенрахма
6
Мангани
91
Суну
17
Нсаме
17
Нсаме
91
Суну
Остались в запасе
Реймс
Анжер
19
Алексис Пеже
ЦП
37
Диего Ригонато
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Геган
20
Шарль Дье
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
19
Алексис Пеже
ЦП
37
Диего Ригонато
ЦП
16
Косси Агасса
ВР
89
Атила Тюран
ЦЗ
Остались в запасе
20
Шарль Дье
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Оливье Геган
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Реймс - Анжер
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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