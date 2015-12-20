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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Анжер
Сент-Этьен - Анжер: обзор матча 20 декабря 2015
Сент-Этьен
20.12.2015, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
62'
Б. Корнье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Анжер
90'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Замена
Э. Пинейру
️️️️
Ф. Лемуан
87'
82'
Замена
О. Орьяк
️️️️
Ж. Суну
77'
Желтая карточка
Ж. Суну
Замена
П. Полома
️️️️
Н. Мопе
73'
71'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
Т. Мангани
Желтая карточка
Н. Ру
70'
Желтая карточка
С. Руффье
69'
63'
Замена
П. Капелле
️️️️
Г. Каранович
ГОЛ! 1:0!
Б. Корнье
62'
Замена
Б. Корнье
️️️️
Р. Амума
58'
39'
Желтая карточка
Р. Томас
Желтая карточка
Ф. Лемуан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
29
Горан Каранович
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
19
Жонатан Бамба
ЛВ
15
Эрин Пинейру
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
3-4-3
16
Руффье
26
Баял Салл
24
Малку
24
Перрен
27
Бризон
9
Эйссерик
18
Лемуан
11
Клеман
26
Ру
11
Мопе
17
Амума
3-2-2-3
16
Бутель
29
Томас
21
Эндрю
8
Траоре
15
Мансе
29
Сайсс
17
Ндойе
6
Мангани
91
Суну
29
Каранович
17
Кеткеофомфоне
18
Лемуан
15
Пинейру
15
Пинейру
18
Лемуан
11
Мопе
39
Полома
39
Полома
11
Мопе
17
Амума
10
Корнье
10
Корнье
17
Амума
6
Мангани
10
Сиссоко
10
Сиссоко
6
Мангани
91
Суну
7
Орьяк
7
Орьяк
91
Суну
29
Каранович
15
Капелле
15
Капелле
29
Каранович
Остались в запасе
Сент-Этьен
Анжер
19
Жонатан Бамба
ЛВ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Сент-Этьен - Анжер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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