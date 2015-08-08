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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Анжер
Монпелье - Анжер: обзор матча 08 августа 2015
Монпелье
08.08.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Анжер
4'
А. Камара
79'
Ж. Суну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Анжер
88'
Замена
П. Капелле
️️️️
Ж. Суну
Желтая карточка
Б. Дабо
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Суну
Пас отдал
С. Сиссоко
74'
Желтая карточка
В. Мансе
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Ж. Марво
69'
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
61'
Замена
А. Мунье
️️️️
С. Камара
57'
56'
Замена
С. Сиссоко
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
Замена
К. Берижо
️️️️
П. Ласн
46'
Желтая карточка
М. Депланье
27'
8'
Желтая карточка
Ш. Ндойе
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Пас отдал
Т. Мангани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
9
Абдул Камара
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Джамель Бакар
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
10
Слимане Сиссоко
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Журдрен
5
Бенсебаини
12
Депланье
3
Конгре
6
Марво
6
Ласн
40
Мунье
8
Мартен
6
Дабо
10
Будебуз
19
Камара
3-2-3-2
16
Бутель
29
Сайсс
8
Траоре
29
Томас
15
Мансе
21
Эндрю
9
Камара
17
Ндойе
6
Мангани
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
6
Марво
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
6
Марво
6
Ласн
9
Берижо
9
Берижо
6
Ласн
17
Кеткеофомфоне
10
Сиссоко
10
Сиссоко
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
15
Капелле
15
Капелле
91
Суну
Остались в запасе
Монпелье
Анжер
21
Джамель Бакар
ЦФ
92
Кентен Корнетт
ПВ
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
30
Александре Летеллье
ВР
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
92
Кентен Корнетт
ПВ
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
Остались в запасе
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
30
Александре Летеллье
ВР
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Монпелье - Анжер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Помощники судьи:
Лоран Стьен
Жюльен Об
Стадион:
Стад де ля Моссон
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