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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Анжер
Ренн - Анжер: обзор матча 12 февраля 2016
Ренн
12.02.2016, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
90'
А. Бука (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Анжер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Бука
90'
Замена
К. Гросицки
️️️️
Д. Сио
73'
54'
Замена
А. Бука
️️️️
М. Яттара
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
С. Селльс-Ламонж
46'
44'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Ж. Суну
24'
Желтая карточка
М. Яттара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
38
Себастьен Селльс-Ламонж
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
20
Шарль Дье
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
Анжер
49
Маттео Петижене
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
29
Горан Каранович
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
4-3-1-2
56
Костиль
12
М'Бенге
22
Арман
29
Данзе
3
Мендеш
38
Селльс-Ламонж
21
Андре
6
Фернандес
10
Дембеле
29
Нтеп
13
Сио
3-2-2-3
1
Петрич
29
Сайсс
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
6
Ангула
20
Дье
17
Ндойе
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
19
Яттара
13
Сио
11
Гросицки
11
Гросицки
13
Сио
38
Селльс-Ламонж
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
38
Селльс-Ламонж
19
Яттара
25
Бука
25
Бука
19
Яттара
91
Суну
10
Бенрахма
10
Бенрахма
91
Суну
Остались в запасе
Ренн
Анжер
24
Людовик Бааль
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
49
Маттео Петижене
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
29
Горан Каранович
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
27
Абдулайе Диалло
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Педро Энрике
ЦФ
Остались в запасе
49
Маттео Петижене
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
29
Горан Каранович
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ренн - Анжер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
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