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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Тулуза
Анжер - Тулуза: обзор матча 14 мая 2016
Анжер
14.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 3
Завершен
Тулуза
12'
Б. Кеткеофомфоне
63'
С. Бенрахма
59'
В. Бен-Йеддер
78'
М. Брейтуэйт
80'
Я. Бодигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Тулуза
Замена
О. Орьяк
️️️️
М. Яттара
86'
Желтая карточка
Р. Сайсс
80'
80'
ГОЛ! 2:3!
Я. Бодигер
78'
ГОЛ! 2:2!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
П. Нинков
Желтая карточка
М. Яттара
75'
74'
Желтая карточка
С. Яго
72'
Замена
П. Нинков
️️️️
А. Регаттен
Желтая карточка
Г. Бурийон
70'
66'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Э. Дидо
ГОЛ! 2:1!
С. Бенрахма
Пас отдал
Ш. Ндойе
63'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Ж. Суну
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
О. Трехо
57'
Замена
О. Трехо
️️️️
Сомалья
Замена
Ш. Дье
️️️️
П. Капелле
53'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кеткеофомфоне
12'
Желтая карточка
А. Бука
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Шейх Ндойе
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
7
Сомалья
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Павле Нинков
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
3-2-2-3
30
Летеллье
25
Бука
8
Траоре
29
Сайсс
6
Бурийон
6
Ангула
15
Капелле
17
Ндойе
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
19
Яттара
3-2-3-2
40
Лафон
27
Кана-Бийик
32
Тиссеран
29
Мубандже
6
Диоп
20
Яго
17
Регаттен
7
Сомалья
17
Дидо
10
Бен-Йеддер
22
Брейтуэйт
19
Яттара
7
Орьяк
7
Орьяк
19
Яттара
15
Капелле
20
Дье
20
Дье
15
Капелле
91
Суну
10
Бенрахма
10
Бенрахма
91
Суну
17
Регаттен
24
Нинков
24
Нинков
17
Регаттен
17
Дидо
14
Бодигер
14
Бодигер
17
Дидо
7
Сомалья
8
Трехо
8
Трехо
7
Сомалья
Остались в запасе
Анжер
Тулуза
1
Денис Петрич
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Остались в запасе
29
Алексис Бли
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
26
Жан-Луи Акпа-Акпро
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Анжер - Тулуза
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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