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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - ПСЖ
Анжер - ПСЖ: обзор матча 01 декабря 2015
Анжер
01.12.2015, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - ПСЖ
Замена
А. Бука
️️️️
Ж. Суну
85'
Замена
Ш. Дье
️️️️
Т. Мангани
78'
72'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Л. Моура
Замена
Г. Каранович
️️️️
Б. Кеткеофомфоне
71'
46'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Б. Матюиди
23'
Желтая карточка
С. Орье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
25
Арнольд Бука
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Оливье Орьяк
ЦП
20
Шарль Дье
ЦП
29
Горан Каранович
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
3-2-3-2
16
Бутель
29
Томас
21
Эндрю
8
Траоре
29
Сайсс
15
Мансе
17
Ндойе
6
Мангани
9
Камара
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
4-3-2-1
1
Трапп
92
Орье
4
Луис
3
Силва
17
Максвелл
8
Мотта
14
Рабьо
8
Матюиди
11
Ди Мария
7
Моура
10
Кавани
6
Мангани
20
Дье
20
Дье
6
Мангани
91
Суну
25
Бука
25
Бука
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
29
Каранович
29
Каранович
17
Кеткеофомфоне
7
Моура
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
7
Моура
8
Матюиди
22
Лавесси
22
Лавесси
8
Матюиди
Остались в запасе
Анжер
ПСЖ
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Стефан Мулен
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
7
Оливье Орьяк
ЦП
30
Александре Летеллье
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Анжер - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Стад Раймон Копа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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