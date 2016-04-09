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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Газелек
Анжер - Газелек: обзор матча 09 апреля 2016
Анжер
09.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 0
Завершен
Газелек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Газелек
Замена
Ш. Дье
️️️️
Т. Мангани
87'
82'
Замена
А. Шермити
️️️️
Л. Поджи
79'
Желтая карточка
И. Силла
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Ж. Суну
77'
69'
Замена
Д. Тшибумбу
️️️️
Г. Пужоль
Замена
М. Яттара
️️️️
П. Капелле
63'
56'
Желтая карточка
Л. Поджи
51'
Желтая карточка
А. Юга
Желтая карточка
Т. Мангани
18'
18'
Желтая карточка
Р. Филиппи
17'
Желтая карточка
Д. Ле Монье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Шейх Ндойе
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
20
Шарль Дье
ЦП
7
Оливье Орьяк
ЦП
19
Мохамед Яттара
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
27
Амин Шермити
ЦФ
3-2-3-2
30
Летеллье
29
Сайсс
21
Эндрю
29
Томас
8
Траоре
25
Бука
15
Капелле
6
Мангани
17
Ндойе
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
3-2-4-2
1
Маури
18
Мартинес
5
Бреше
12
Мангане
4
Филиппи
4
Силла
10
Ларби
20
Поджи
22
Юга
8
Ле Монье
28
Пужоль
29
Бутаиб
15
Капелле
19
Яттара
19
Яттара
15
Капелле
6
Мангани
20
Дье
20
Дье
6
Мангани
91
Суну
10
Бенрахма
10
Бенрахма
91
Суну
28
Пужоль
24
Тшибумбу
24
Тшибумбу
28
Пужоль
20
Поджи
27
Шермити
27
Шермити
20
Поджи
Остались в запасе
Анжер
Газелек
7
Оливье Орьяк
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
13
Алассан Туре
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Остались в запасе
7
Оливье Орьяк
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
1
Денис Петрич
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Остались в запасе
13
Алассан Туре
ЦЗ
30
Жюль Года
ВР
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Кевин Майи
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Газелек
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Стад Раймон Копа
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