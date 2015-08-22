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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Анжер
Газелек - Анжер: обзор матча 22 августа 2015
Газелек
22.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 2
Завершен
Анжер
2'
Ш. Ндойе
20'
Ш. Ндойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Анжер
Желтая карточка
А. Коефф
90'
+2
90'
Замена
Г. Каранович
️️️️
А. Камара
Замена
М. Ларби
️️️️
Д. Ле Монье
75'
73'
Желтая карточка
Р. Томас
70'
Замена
Б. Кеткеофомфоне
️️️️
Ж. Суну
Замена
К. Майи
️️️️
Д. Джокович
67'
46'
Замена
Г. Н'Госсу
️️️️
И. Траоре
Замена
Г. Пужоль
️️️️
Д. Тшибумбу
46'
31'
Желтая карточка
Й. Эндрю
20'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Ндойе
Пас отдал
Ф. Доре
Желтая карточка
Д. Ле Монье
13'
2'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ндойе
Пас отдал
Й. Эндрю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Газелек
30
Жюль Года
ВР
33
Ком Касанова
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
20
Шарль Дье
ЦП
26
Гуйе Н'Госсу
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
29
Горан Каранович
ЦФ
3-2-3-2
1
Маури
92
Коефф
4
Филиппи
18
Мартинес
6
Дюкортью
4
Силла
8
Ле Монье
22
Юга
88
Джокович
19
Зуа
24
Тшибумбу
3-2-3-2
16
Бутель
29
Томас
21
Эндрю
29
Сайсс
15
Мансе
8
Траоре
6
Мангани
9
Камара
17
Ндойе
27
Доре
91
Суну
8
Ле Монье
10
Ларби
10
Ларби
8
Ле Монье
24
Тшибумбу
28
Пужоль
28
Пужоль
24
Тшибумбу
88
Джокович
7
Майи
7
Майи
88
Джокович
8
Траоре
26
Н'Госсу
26
Н'Госсу
8
Траоре
91
Суну
17
Кеткеофомфоне
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
9
Камара
29
Каранович
29
Каранович
9
Камара
Остались в запасе
Газелек
Анжер
33
Ком Касанова
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
29
Халид Бутаиб
ЦФ
20
Шарль Дье
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
33
Ком Касанова
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
30
Жюль Года
ВР
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Остались в запасе
20
Шарль Дье
ЦП
6
Гаэль Ангула
ЦЗ
30
Александре Летеллье
ВР
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Газелек - Анжер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Помощники судьи:
Стефан Лози
Давид Бенеш
Резервный судья:
Флорис Обин
Стадион:
Анже Казанова
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