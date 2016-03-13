|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|20
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -77'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|08.05.2016
|71' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|01.05.2016
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:3
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|24.04.2016
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Палермо (Палермо)
|20.04.2016
|1' -21'
|Кьево (Верона)
|5:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|17.04.2016
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|90' 30'
|09.04.2016
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|Интер (Милан)
|29'
|03.04.2016
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.03.2016
|1' -24'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|13.03.2016
|1' -90'
|Карпи (Карпи)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|06.03.2016
|1' -82'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|28.02.2016
|1' -70'
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|21.02.2016
|1' -88'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Лацио (Рим)
|13.02.2016
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|07.02.2016
|72' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|03.02.2016
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|30.01.2016
|1' -76'
|Рома (Рим)
|3:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.01.2016
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|16.01.2016
|67' -90'
|Торино (Турин)
|4:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.01.2016
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:5
|Наполи (Неаполь)
|06.01.2016
|76' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:4
|Милан (Милан)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|4:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Кьево (Верона)
|29.11.2015
|73' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:2
|Верона (Верона)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|01.11.2015
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|4:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|87'
|28.10.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:1
|Карпи (Карпи)
|25.10.2015
|1' -88'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|28.09.2015
|82' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|23.09.2015
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Рома (Рим)
|30.08.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Торино (Турин)