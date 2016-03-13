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    Алекссандро Фрара - статистика

    Полузащитник
    Имя Алекссандро
    Фамилия Фрара
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Турин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрозиноне 20 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -77' Наполи (Неаполь) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    08.05.2016 71' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    01.05.2016 Был в запасе Милан (Милан) 3:3 Фрозиноне (Фрозиноне)
    24.04.2016 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Палермо (Палермо)
    20.04.2016 1' -21' Кьево (Верона) 5:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    17.04.2016 1' -90' Верона (Верона) 1:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    90' 30'
    09.04.2016 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 Интер (Милан)
    29'
    03.04.2016 Был в запасе Дженоа (Генуя) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    20.03.2016 1' -24' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    13.03.2016 1' -90' Карпи (Карпи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    06.03.2016 1' -82' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:0 Удинезе (Удине)
    28.02.2016 1' -70' Сампдория (Генуя) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    21.02.2016 1' -88' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Лацио (Рим)
    13.02.2016 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    07.02.2016 72' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Ювентус (Турин)
    03.02.2016 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:0 Болонья (Болонья)
    30.01.2016 1' -76' Рома (Рим) 3:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.01.2016 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    16.01.2016 67' -90' Торино (Турин) 4:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.01.2016 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:5 Наполи (Неаполь)
    06.01.2016 76' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    20.12.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:4 Милан (Милан)
    12.12.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 4:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    06.12.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Кьево (Верона)
    29.11.2015 73' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:2 Верона (Верона)
    22.11.2015 Был в запасе Интер (Милан) 4:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    01.11.2015 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 4:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    87'
    28.10.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:1 Карпи (Карпи)
    25.10.2015 1' -88' Удинезе (Удине) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    18.10.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:0 Сампдория (Генуя)
    04.10.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.09.2015 82' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    23.09.2015 1' -90' Ювентус (Турин) 1:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    20.09.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    12.09.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Рома (Рим)
    30.08.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.08.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Торино (Турин)
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