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Аргентина. Примера
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Эстудиантес
Гидо Каррийо
Статистика
€ 300 тыс
Гидо Каррийо - статистика
Эстудиантес
25 мая 1991 (35), Магдалена
#9 | Нападающий
191 см
Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Ланус
2 : 1
22.09.2026
Эстудиантес
73' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Коринтианс
0 : 1
17.09.2026
Эстудиантес
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Эстудиантес
2 : 1
12.09.2026
Платенсе
80' - 90'
90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
1 : 1
10.09.2026
Коринтианс
1' - 90'
28'
Аргентина. Примера, 7 тур
Эстудиантес
0 : 0
01.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
1' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Кубок Либертадорес 2025
Аргентина. Примера 2024
Кубок Либертадорес 2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
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Франция. Лига 1 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
28
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эльче
3 : 1
22.05.2022
Хетафе
1' - 60'
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
1 : 0
15.05.2022
Эльче
1' - 62'
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0 : 2
11.05.2022
Атлетико
58' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
3 : 0
07.05.2022
Эльче
1' - 63'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
1 : 1
01.05.2022
Осасуна
69' - 90'
90'
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1 : 2
10.04.2022
Реал Сосьедад
1' - 42'
3'
34'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
2 : 1
03.04.2022
Эльче
59' - 90'
61'
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
0 : 1
19.03.2022
Валенсия
77' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 1
12.03.2022
Эльче
74' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эльче
1 : 2
06.03.2022
Барселона
66' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
3 : 0
25.02.2022
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Эльче
2 : 1
18.02.2022
Райо Вальекано
1' - 90'
77'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 0
11.02.2022
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эльче
3 : 1
05.02.2022
Алавес
72' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эльче
1 : 0
16.01.2022
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
1 : 2
10.01.2022
Эльче
1' - 89'
Испания. Примера, 19 тур
Эльче
0 : 0
02.01.2022
Гранада
1' - 80'
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
3 : 2
18.12.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
11.12.2021
Эльче
90' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
3 : 1
05.12.2021
Кадис
86' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
1 : 1
29.11.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
0 : 3
21.11.2021
Бетис
74' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
2 : 2
07.11.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
1 : 2
30.10.2021
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Алавес
1 : 0
26.10.2021
Эльче
74' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
2 : 2
23.10.2021
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
2 : 1
17.10.2021
Эльче
79' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
1 : 0
03.10.2021
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
26.09.2021
Эльче
67' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
4 : 1
22.09.2021
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
1 : 1
18.09.2021
Леванте
77' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
13.09.2021
Эльче
73' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
1 : 1
28.08.2021
Севилья
65' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 0
22.08.2021
Эльче
82' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эльче
0 : 0
16.08.2021
Атлетик
71' - 90'
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