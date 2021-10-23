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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Эспаньол
Эльче - Эспаньол: обзор матча 23 октября 2021
Эльче
23.10.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
23'
Л. Бойе
84'
Д. Бенедетто
51'
М. Морланес
52'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Эспаньол
Желтая карточка
П. Бигас
90'
+4
Желтая карточка
Г. Паласиос
86'
ГОЛ! 2:2!
Д. Бенедетто
84'
Замена
П. Милья
️️️️
Р. Гути
83'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
А. Барраган
83'
82'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
О. Хиль
75'
Замена
А. Видаль
️️️️
О. Мелендо
74'
Желтая карточка
Д. Лопес
67'
Замена
Я. Эррера
️️️️
С. Дардер
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Х. Пасторе
64'
Замена
Т. Моренте
️️️️
О. Маскарель
63'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Лукас
63'
52'
ГОЛ! 1:2!
Р. де Томас
Пас отдал
А. Педроса
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Морланес
Пас отдал
Р. де Томас
46'
Замена
М. Морланес
️️️️
Д. Лопес
46'
Замена
Н. Меламед
️️️️
В. Лей
Желтая карточка
Г. Верду
34'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойе
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
22
Мохика
5
Верду
6
Бигас
19
Барраган
8
Маскарель
10
Гути
10
Фидель
15
Пасторе
15
Бойе
7
Лукас
4-1-1-3-1
13
Лопес
27
Хиль
21
Гомес
6
Кабрера
17
Педроса
5
Лопес
10
Дардер
23
Эмбарба
21
Мелендо
7
Лей
9
де Томас
19
Барраган
13
Паласиос
13
Паласиос
19
Барраган
8
Маскарель
20
Моренте
20
Моренте
8
Маскарель
10
Гути
11
Милья
11
Милья
10
Гути
7
Лукас
6
Гумбау
6
Гумбау
7
Лукас
15
Пасторе
9
Бенедетто
9
Бенедетто
15
Пасторе
21
Мелендо
22
Видаль
22
Видаль
21
Мелендо
10
Дардер
21
Эррера
21
Эррера
10
Дардер
27
Хиль
8
Мерида
8
Мерида
27
Хиль
5
Лопес
8
Морланес
8
Морланес
5
Лопес
7
Лей
10
Меламед
10
Меламед
7
Лей
Остались в запасе
Эльче
Эспаньол
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Эльче - Эспаньол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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