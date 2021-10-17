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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эльче
Райо Вальекано - Эльче: обзор матча 17 октября 2021
Райо Вальекано
17.10.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
26'
М. Эрнандес
65'
Р. Нтека
14'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эльче
90'
+4
Желтая карточка
К. Касилья
Желтая карточка
А. Гарсия
90'
+1
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
84'
Замена
Н. Мараш
️️️️
Э. Савельич
83'
Желтая карточка
У. Лопес
81'
79'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Фидель
78'
Замена
Й. Мохика
️️️️
Хосема
Замена
К. Родригес
️️️️
М. Эрнандес
74'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
73'
ГОЛ! 2:1!
Р. Нтека
Пас отдал
О. Трехо
65'
65'
Замена
Р. Гути
️️️️
Д. Бенедетто
65'
Замена
Лукас
️️️️
П. Пьятти
65'
Замена
Хосан
️️️️
Ж. Гумбау
Замена
Р. Нтека
️️️️
С. Гвардиола
62'
28'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
ГОЛ! 1:1!
М. Эрнандес
Пас отдал
С. Комесанья
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
15
Никола Мараш
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
7
Лукас
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Савельич
24
Катена
2
Эрнандес
23
Валентин
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
14
Гвардиола
4-1-2-3
1
Касилья
13
Паласиос
5
Верду
20
Хосема
6
Бигас
8
Маскарель
10
Фидель
10
Пьятти
9
Бенедетто
15
Бойе
6
Гумбау
2
Эрнандес
13
Родригес
13
Родригес
2
Эрнандес
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
14
Гвардиола
11
Нтека
11
Нтека
14
Гвардиола
24
Савельич
15
Мараш
15
Мараш
24
Савельич
20
Хосема
22
Мохика
22
Мохика
20
Хосема
9
Бенедетто
10
Гути
10
Гути
9
Бенедетто
6
Гумбау
17
Хосан
17
Хосан
6
Гумбау
10
Пьятти
7
Лукас
7
Лукас
10
Пьятти
10
Фидель
9
Каррийо
9
Каррийо
10
Фидель
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эльче
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Райо Вальекано - Эльче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
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