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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Леванте
Эльче - Леванте: обзор матча 18 сентября 2021
Эльче
18.09.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
33'
Лукас
55'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Леванте
Замена
И. Марконе
️️️️
О. Маскарель
87'
82'
Желтая карточка
Р. Везо
81'
Замена
Р. Пьер
️️️️
М. Мальса
81'
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
С. Поштиго
Замена
А. Барраган
️️️️
Э. Роко
77'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Лукас
77'
77'
Замена
Р. Марти
️️️️
Х. Луис Моралес
70'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Д. Гомес
70'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Пепелу
Замена
П. Милья
️️️️
Т. Моренте
61'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Д. Бенедетто
61'
Желтая карточка
Г. Верду
55'
55'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Д. Гомес
53'
Желтая карточка
П. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Лукас
33'
Желтая карточка
Э. Роко
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
18
Пепелу
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Леванте
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Касилья
3
Роко
5
Верду
16
Гонсалес
22
Мохика
8
Маскарель
13
Паласиос
10
Гути
20
Моренте
7
Лукас
9
Бенедетто
3-3-2-2
25
Карденас
21
Поштиго
6
Дуарте
21
Рубен Везо
17
Сон
11
Мальса
18
Клер
18
Пепелу
18
Мартинес
99
Гомес
25
Моралес
3
Роко
19
Барраган
19
Барраган
3
Роко
8
Маскарель
23
Марконе
23
Марконе
8
Маскарель
9
Бенедетто
15
Пасторе
15
Пасторе
9
Бенедетто
20
Моренте
11
Милья
11
Милья
20
Моренте
7
Лукас
9
Каррийо
9
Каррийо
7
Лукас
21
Поштиго
13
Мустафи
13
Мустафи
21
Поштиго
11
Мальса
44
Пьер
44
Пьер
11
Мальса
18
Пепелу
22
Радойя
22
Радойя
18
Пепелу
99
Гомес
21
Кантеро
21
Кантеро
99
Гомес
25
Моралес
9
Марти
9
Марти
25
Моралес
Остались в запасе
Эльче
Леванте
13
Эдгар Бадия
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
17
Хосан
ПВ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
17
Хосан
ПВ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Алехандро Блеса
ЦП
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Эльче - Леванте
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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