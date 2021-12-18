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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эльче
Барселона - Эльче: обзор матча 18 декабря 2021
Барселона
18.12.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 18 тур
3 : 2
Завершен
Эльче
16'
Ф. Хутгла
19'
Гави
85'
Н. Гонсалес
62'
Т. Моренте
63'
П. Милья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эльче
Замена
А. Бальде
️️️️
Э. Абде
89'
87'
Желтая карточка
Э. Роко
ГОЛ! 3:2!
Н. Гонсалес
Пас отдал
Гави
85'
83'
Замена
Хосема
️️️️
Й. Мохика
Желтая карточка
Э. Гарсия
79'
77'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Замена
Р. Пуч
️️️️
Ф. де Йонг
76'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Ф. Хутгла
72'
71'
Желтая карточка
П. Милья
63'
ГОЛ! 2:2!
П. Милья
Пас отдал
Т. Моренте
62'
ГОЛ! 2:1!
Т. Моренте
Пас отдал
Л. Бойе
60'
Замена
П. Милья
️️️️
Фидель
60'
Замена
Р. Гути
️️️️
О. Маскарель
46'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Хосан
46'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
И. Марконе
ГОЛ! 2:0!
Гави
Пас отдал
К. Лангле
19'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хутгла
Пас отдал
У. Дембеле
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
9
Ферран Хутгла
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
17
Хосан
ПВ
7
Лукас
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Гильем Хайме
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-1-3-2
1
тер Стеген
18
Альба
24
Гарсия
2
Лангле
33
Араухо
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Гави
9
Хутгла
10
Эз Абде
10
Дембеле
4-2-2-2
13
Бадия
13
Паласиос
3
Роко
16
Гонсалес
22
Мохика
23
Марконе
8
Маскарель
17
Хосан
10
Фидель
15
Бойе
7
Лукас
9
Хутгла
6
Гонсалес
6
Гонсалес
9
Хутгла
10
Эз Абде
3
Бальде
3
Бальде
10
Эз Абде
21
де Йонг
10
Пуч
10
Пуч
21
де Йонг
22
Мохика
20
Хосема
20
Хосема
22
Мохика
23
Марконе
6
Гумбау
6
Гумбау
23
Марконе
8
Маскарель
10
Гути
10
Гути
8
Маскарель
17
Хосан
20
Моренте
20
Моренте
17
Хосан
10
Фидель
11
Милья
11
Милья
10
Фидель
Остались в запасе
Барселона
Эльче
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
22
Гильем Хайме
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Аксель Вернер
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
6
Альваро Санц
ЦП
22
Гильем Хайме
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Барселона - Эльче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Камп Ноу
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