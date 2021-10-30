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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Реал
Эльче - Реал: обзор матча 30 октября 2021
Эльче
30.10.2021, суббота, 15:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 2
Завершен
Реал
86'
П. Милья
22'
Винисиус
73'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Реал
ГОЛ! 1:2!
П. Милья
Пас отдал
Д. Бенедетто
86'
85'
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
84'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
Замена
И. Марконе
️️️️
О. Маскарель
81'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Л. Бойе
81'
Замена
П. Милья
️️️️
Фидель
81'
73'
ГОЛ! 0:2!
Винисиус
Пас отдал
Л. Модрич
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Х. Пасторе
71'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Лукас
71'
66'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Марсело
65'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
Вторая желтая
Р. Гути
63'
22'
ГОЛ! 0:1!
Винисиус
Пас отдал
М. Диас
18'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
Желтая карточка
Р. Гути
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
17
Хосан
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
22
Мохика
3
Роко
6
Бигас
13
Паласиос
8
Маскарель
10
Гути
10
Фидель
15
Пасторе
15
Бойе
7
Лукас
3-1-2-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
5
Алаба
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
11
Родриго
17
Васкес
7
Винисиус
9
Диас
8
Маскарель
23
Марконе
23
Марконе
8
Маскарель
15
Бойе
20
Моренте
20
Моренте
15
Бойе
10
Фидель
11
Милья
11
Милья
10
Фидель
7
Лукас
9
Бенедетто
9
Бенедетто
7
Лукас
15
Пасторе
6
Гумбау
6
Гумбау
15
Пасторе
12
Марсело
23
Менди
23
Менди
12
Марсело
17
Васкес
14
Карвахаль
14
Карвахаль
17
Васкес
20
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
20
Модрич
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
Остались в запасе
Эльче
Реал
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эльче - Реал
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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