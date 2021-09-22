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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эльче
Вильярреал - Эльче: обзор матча 22 сентября 2021
Вильярреал
22.09.2021, среда, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
4 : 1
Завершен
Эльче
5'
Й. Пино
39'
М. Тригерос
60'
А. Данжума
90+4'
А. Морено
19'
Й. Мохика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эльче
ГОЛ! 4:1!
А. Морено
90'
+4
Замена
А. Морено
️️️️
А. Данжума
86'
82'
Замена
П. Милья
️️️️
А. Барраган
Замена
Б. Диа
️️️️
П. Алькасер
75'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Тригерос
75'
73'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
69'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Лукас
64'
Замена
О. Маскарель
️️️️
Ж. Гумбау
64'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Фидель
64'
Замена
Р. Гути
️️️️
И. Марконе
ГОЛ! 3:1!
А. Данжума
60'
Замена
М. Гомес
️️️️
Й. Пино
53'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
46'
40'
Желтая карточка
Фидель
ГОЛ! 2:1!
М. Тригерос
Пас отдал
Й. Пино
39'
Желтая карточка
А. Педраса
27'
19'
ГОЛ! 1:1!
Й. Мохика
Пас отдал
Хосан
ГОЛ! 1:0!
Й. Пино
Пас отдал
П. Алькасер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
17
Хосан
ПВ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Асенхо
23
Педраса
2
Манди
14
Торрес
2
Гаспар
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
7
Данжума
10
Пино
9
Алькасер
4-1-2-3
1
Касилья
19
Барраган
3
Роко
16
Гонсалес
22
Мохика
23
Марконе
17
Хосан
10
Фидель
7
Лукас
9
Каррийо
6
Гумбау
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
7
Данжума
5
Морено
5
Морено
7
Данжума
14
Тригерос
13
Коклен
13
Коклен
14
Тригерос
10
Пино
16
Гомес
16
Гомес
10
Пино
9
Алькасер
22
Диа
22
Диа
9
Алькасер
6
Гумбау
8
Маскарель
8
Маскарель
6
Гумбау
23
Марконе
10
Гути
10
Гути
23
Марконе
10
Фидель
15
Пасторе
15
Пасторе
10
Фидель
19
Барраган
11
Милья
11
Милья
19
Барраган
7
Лукас
9
Бенедетто
9
Бенедетто
7
Лукас
Остались в запасе
Вильярреал
Эльче
28
Херонимо Рульи
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Эдгар Бадия
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Вильярреал - Эльче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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