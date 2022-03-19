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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Валенсия
Эльче - Валенсия: обзор матча 19 марта 2022
Эльче
19.03.2022, суббота, 18:15
Испания. Примера, 29 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
50'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Валенсия
Красная карточка
Й. Мохика
90'
+2
86'
Замена
У. Дуро
️️️️
М. Гомес
86'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Г. Гедеш
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Фидель
77'
72'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Б. Хиль
72'
Замена
У. Рачич
️️️️
Ю. Муса
Замена
К. Перес
️️️️
О. Маскарель
68'
Замена
Р. Гути
️️️️
Ж. Гумбау
68'
65'
Желтая карточка
Б. Хиль
Замена
Т. Моренте
️️️️
Э. Понсе
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
К. Солер
48'
Замена
И. Мориба
️️️️
М. Дьякаби
Замена
Хосан
️️️️
А. Барраган
46'
Желтая карточка
Г. Верду
45'
+1
40'
Желтая карточка
М. Дьякаби
27'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Желтая карточка
А. Барраган
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
71
Кике Перес
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
4-2-2-2
13
Бадия
22
Мохика
16
Гонсалес
3
Роко
19
Барраган
8
Маскарель
6
Гумбау
10
Фидель
11
Милья
15
Бойе
9
Понсе
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
20
Фулкье
4
Дьякаби
15
Альдрете
21
Васкес
22
Гильямон
18
Солер
80
Муса
11
Гедеш
17
Хиль
9
Гомес
8
Маскарель
71
Перес
71
Перес
8
Маскарель
6
Гумбау
10
Гути
10
Гути
6
Гумбау
9
Понсе
20
Моренте
20
Моренте
9
Понсе
19
Барраган
17
Хосан
17
Хосан
19
Барраган
10
Фидель
9
Каррийо
9
Каррийо
10
Фидель
80
Муса
10
Рачич
10
Рачич
80
Муса
4
Дьякаби
6
Мориба
6
Мориба
4
Дьякаби
17
Хиль
90
Черышев
90
Черышев
17
Хиль
11
Гедеш
11
Кошта
11
Кошта
11
Гедеш
9
Гомес
9
Дуро
9
Дуро
9
Гомес
Остались в запасе
Эльче
Валенсия
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Иван Марконе
ОП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Хауме
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Иван Марконе
ОП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эльче - Валенсия
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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