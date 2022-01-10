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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Эльче
Эспаньол - Эльче: обзор матча 10 января 2022
Эспаньол
10.01.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 2
Завершен
Эльче
45+3'
Р. де Томас (П)
6'
П. Милья
14'
П. Милья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Эльче
Желтая карточка
Ф. Мерида
90'
+1
90'
Желтая карточка
Э. Роко
89'
Замена
Р. Гути
️️️️
Г. Каррийо
Желтая карточка
Р. де Томас
88'
88'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Лукас
Замена
️️️️
Х. Пуадо
85'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
К. Баре
85'
83'
Желтая карточка
П. Милья
78'
Замена
Хосема
️️️️
Г. Верду
77'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
70'
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
Замена
Л. Димата
️️️️
А. Эмбарба
67'
Замена
Н. Меламед
️️️️
Л. Морон
58'
Замена
О. Хиль
️️️️
А. Видаль
58'
49'
Желтая карточка
Й. Мохика
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. де Томас
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
Г. Верду
36'
Желтая карточка
Г. Паласиос
Желтая карточка
А. Педроса
30'
Желтая карточка
К. Баре
22'
14'
ГОЛ! 0:2!
П. Милья
Пас отдал
Й. Мохика
6'
ГОЛ! 0:1!
П. Милья
Пас отдал
Т. Моренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
7
Лукас
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Эспаньол
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
4-2-2-2
1
Гарсия
17
Педроса
21
Гомес
6
Кабрера
22
Видаль
8
Морланес
88
Баре
7
Пуадо
23
Эмбарба
80
Морон
9
де Томас
4-2-2-2
13
Бадия
13
Паласиос
6
Бигас
3
Роко
22
Мохика
8
Маскарель
6
Гумбау
20
Моренте
11
Милья
9
Каррийо
7
Лукас
22
Видаль
27
Хиль
27
Хиль
22
Видаль
88
Баре
8
Мерида
8
Мерида
88
Баре
80
Морон
10
Меламед
10
Меламед
80
Морон
23
Эмбарба
11
Димата
11
Димата
23
Эмбарба
Верду
20
Хосема
20
Хосема
Верду
5
Верду
5
Верду
9
Каррийо
10
Гути
10
Гути
9
Каррийо
7
Лукас
10
Пьятти
10
Пьятти
7
Лукас
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
Остались в запасе
Эспаньол
Эльче
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Эспаньол - Эльче
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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