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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Вильярреал
Эльче - Вильярреал: обзор матча 16 января 2022
Эльче
16.01.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
78'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Вильярреал
Желтая карточка
П. Милья
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
Д. Гонсалес
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Э. Капу
Желтая карточка
Й. Мохика
87'
85'
Замена
В. Иборра
️️️️
Д. Парехо
85'
Замена
Д. Раба
️️️️
А. Морено
Замена
И. Марконе
️️️️
Ж. Гумбау
84'
81'
Желтая карточка
Д. Парехо
ГОЛ! 1:0!
Л. Бойе
Пас отдал
Ж. Гумбау
78'
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
76'
75'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Фойт
75'
Замена
А. Педраса
️️️️
П. Эступиньян
69'
Замена
Н. Джексон
️️️️
М. Гомес
Замена
Л. Бойе
️️️️
Лукас
66'
Желтая карточка
Г. Верду
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
20
Тете Моренте
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
11
Диего Бри
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
6
Антонио Пачеко
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦФ
4-2-2-2
13
Бадия
22
Мохика
5
Верду
16
Гонсалес
19
Барраган
8
Маскарель
6
Гумбау
11
Милья
20
Моренте
7
Лукас
9
Каррийо
3-3-1-2-1
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Эступиньян
6
Капу
5
Морено
10
Парехо
10
Пино
16
Гомес
7
Морено
6
Гумбау
23
Марконе
23
Марконе
6
Гумбау
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
7
Лукас
15
Бойе
15
Бойе
7
Лукас
2
Эступиньян
23
Педраса
23
Педраса
2
Эступиньян
8
Фойт
2
Гаспар
2
Гаспар
8
Фойт
10
Парехо
10
Иборра
10
Иборра
10
Парехо
16
Гомес
11
Джексон
11
Джексон
16
Гомес
5
Морено
19
Раба
19
Раба
5
Морено
Остались в запасе
Эльче
Вильярреал
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Диего Бри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
20
Хосема
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Диего Бри
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Филип Йоргенсен
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Никита Иосифов
ЛВ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Эльче - Вильярреал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Валентин Писсаро Гомес
Стадион:
Мартинес Валеро
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