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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эльче
Сельта - Эльче: обзор матча 15 мая 2022
Сельта
15.05.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
9'
Д. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Эльче
90'
+3
Желтая карточка
Т. Моренте
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Т. Гальярдо
90'
85'
Замена
О. Маскарель
️️️️
И. Марконе
81'
Желтая карточка
И. Марконе
75'
Замена
Р. Гути
️️️️
Ж. Гумбау
75'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
К. Перес
Желтая карточка
Р. Тапиа
73'
Замена
Г. Вейга
️️️️
Ф. Бельтран
66'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
А. Солари
63'
Замена
К. Домингес
️️️️
К. Васкес
62'
62'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Г. Каррийо
61'
Замена
Э. Понсе
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
Х. Галан
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Суарес
Пас отдал
Я. Аспас
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Матиас Дитуро
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-1-3-2
1
Дитуро
22
Галан
4
Айду
14
Араужо
20
Васкес
8
Бельтран
23
Солари
4
Суарес
10
Мендес
10
Аспас
91
Гальярдо
3-2-2-2-1
1
Касилья
3
Роко
16
Гонсалес
15
Оласа
23
Марконе
6
Гумбау
18
Дональд
71
Перес
17
Хосан
10
Пьятти
9
Каррийо
91
Гальярдо
3
Фонтан
3
Фонтан
91
Гальярдо
20
Васкес
23
Домингес
23
Домингес
20
Васкес
23
Солари
13
Тапиа
13
Тапиа
23
Солари
8
Бельтран
10
Вейга
10
Вейга
8
Бельтран
23
Марконе
8
Маскарель
8
Маскарель
23
Марконе
6
Гумбау
10
Гути
10
Гути
6
Гумбау
71
Перес
15
Пасторе
15
Пасторе
71
Перес
9
Каррийо
20
Моренте
20
Моренте
9
Каррийо
10
Пьятти
9
Понсе
9
Понсе
10
Пьятти
Остались в запасе
Сельта
Эльче
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
36
Рубен Бланко
ВР
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Сельта - Эльче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
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