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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Алавес
Эльче - Алавес: обзор матча 05 февраля 2022
Эльче
05.02.2022, суббота, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
3 : 1
Завершен
Алавес
47'
П. Милья
58'
П. Милья
86'
Фидель
18'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Алавес
90'
+3
Желтая карточка
Т. Пина
Замена
Р. Гути
️️️️
Т. Моренте
90'
Замена
Хосан
️️️️
Л. Бойе
90'
87'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Г. Эскаланте
ГОЛ! 3:1!
Фидель
Пас отдал
Л. Бойе
86'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Г. Верду
85'
73'
Замена
Э. Мендес
️️️️
Джейсон
73'
Замена
П. Понс
️️️️
М. де ла Фуэнте
Замена
Г. Каррийо
️️️️
П. Милья
72'
Желтая карточка
Г. Верду
67'
ГОЛ! 2:1!
П. Милья
Пас отдал
Й. Мохика
58'
54'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Хоселу
ГОЛ! 1:1!
П. Милья
47'
18'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Пас отдал
Л. Риоха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Томас Пина
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Джейсон
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Джон Дональд
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-2-3-1
13
Бадия
22
Мохика
5
Верду
6
Бигас
13
Паласиос
8
Маскарель
6
Гумбау
20
Моренте
11
Милья
10
Фидель
15
Бойе
4-2-2-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
24
Лежен
5
Дуарте
17
Пина
8
Эскаланте
23
Джейсон
11
Риоха
24
де ла Фуэнте
13
Хоселу
5
Верду
16
Гонсалес
16
Гонсалес
5
Верду
20
Моренте
10
Гути
10
Гути
20
Моренте
15
Бойе
17
Хосан
17
Хосан
15
Бойе
11
Милья
9
Каррийо
9
Каррийо
11
Милья
13
Хоселу
21
Вальехо
21
Вальехо
13
Хоселу
24
де ла Фуэнте
8
Понс
8
Понс
24
де ла Фуэнте
23
Джейсон
7
Мендес
7
Мендес
23
Джейсон
8
Эскаланте
11
Гуидетти
11
Гуидетти
8
Эскаланте
Остались в запасе
Эльче
Алавес
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Джон Дональд
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Эльче - Алавес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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