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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Райо Вальекано
Эльче - Райо Вальекано: обзор матча 18 февраля 2022
Эльче
18.02.2022, пятница, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
77'
Г. Каррийо
84'
Э. Понсе
52'
Ф. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Райо Вальекано
Желтая карточка
Й. Мохика
90'
+5
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Бигас
90'
+4
86'
Замена
Бебе
️️️️
О. Валентин
86'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
И. Палазон
ГОЛ! 2:1!
Э. Понсе
Пас отдал
П. Милья
84'
80'
Замена
П. Сисс
️️️️
С. Комесанья
80'
Замена
М. Суарес
️️️️
Э. Савельич
ГОЛ! 1:1!
Г. Каррийо
77'
75'
Желтая карточка
И. Баллиу
72'
Желтая карточка
М. Силла
70'
Замена
М. Силла
️️️️
С. Гвардиола
68'
Желтая карточка
А. Катена
Замена
Хосан
️️️️
А. Барраган
67'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Фидель
67'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Маскарель
62'
Замена
И. Марконе
️️️️
Р. Гути
62'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гарсия
Пас отдал
И. Палазон
Желтая карточка
Р. Гути
32'
7'
Желтая карточка
С. Комесанья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
71
Кике Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бадия
22
Мохика
3
Роко
6
Бигас
19
Барраган
8
Маскарель
10
Гути
11
Милья
10
Фидель
20
Моренте
9
Каррийо
4-2-3-1
13
Зидан
20
Баллиу
24
Савельич
24
Катена
11
Гарсия
14
Комесанья
23
Валентин
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
14
Гвардиола
6
Бигас
16
Гонсалес
16
Гонсалес
6
Бигас
10
Гути
23
Марконе
23
Марконе
10
Гути
8
Маскарель
71
Перес
71
Перес
8
Маскарель
19
Барраган
17
Хосан
17
Хосан
19
Барраган
10
Фидель
9
Понсе
9
Понсе
10
Фидель
24
Савельич
4
Суарес
4
Суарес
24
Савельич
14
Комесанья
6
Сисс
6
Сисс
14
Комесанья
23
Валентин
12
Бебе
12
Бебе
23
Валентин
14
Гвардиола
14
Силла
14
Силла
14
Гвардиола
7
Палазон
9
Фалькао
9
Фалькао
7
Палазон
Остались в запасе
Эльче
Райо Вальекано
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Эльче - Райо Вальекано
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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