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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эльче
Атлетик - Эльче: обзор матча 03 апреля 2022
Атлетик
03.04.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
32'
А. Беренгер
86'
А. Вильялибре
90+2'
Хосан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Эльче
Желтая карточка
У. Нуньес
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Хосан
Пас отдал
Ж. Гумбау
Замена
О. Саррага
️️️️
О. де Маркос
88'
ГОЛ! 2:0!
А. Вильялибре
Пас отдал
Р. Гарсия
86'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
75'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
75'
74'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Фидель
67'
Желтая карточка
Хосан
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
65'
Замена
А. Петха
️️️️
М. Весга
65'
61'
Желтая карточка
Г. Каррийо
59'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
П. Милья
58'
Замена
Р. Гути
️️️️
И. Марконе
58'
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
56'
Желтая карточка
И. Марконе
Желтая карточка
М. Весга
50'
48'
Желтая карточка
П. Бигас
ГОЛ! 1:0!
А. Беренгер
Пас отдал
Ю. Бершиче
32'
18'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Бойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
71
Кике Перес
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
14
Нуньес
18
де Маркос
6
Весга
12
Венцедор
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
4-2-3-1
13
Бадия
13
Паласиос
16
Гонсалес
6
Бигас
15
Оласа
23
Марконе
6
Гумбау
10
Фидель
11
Милья
20
Моренте
15
Бойе
6
Весга
18
Петха
18
Петха
6
Весга
18
де Маркос
6
Саррага
6
Саррага
18
де Маркос
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
23
Марконе
10
Гути
10
Гути
23
Марконе
10
Фидель
10
Пьятти
10
Пьятти
10
Фидель
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
15
Бойе
9
Понсе
9
Понсе
15
Бойе
11
Милья
9
Каррийо
9
Каррийо
11
Милья
Остались в запасе
Атлетик
Эльче
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
71
Кике Перес
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
27
Карлес Марко
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
71
Кике Перес
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Атлетик - Эльче
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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