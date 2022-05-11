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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Атлетико
Эльче - Атлетико: обзор матча 11 мая 2022
Эльче
11.05.2022, среда, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
28'
М. Кунья
62'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Атлетико
90'
+3
Желтая карточка
Коке
80'
Замена
Л. Суарес
️️️️
М. Кунья
80'
Замена
А. Фелипе
️️️️
Я. Карраско
Замена
Р. Гути
️️️️
О. Маскарель
75'
72'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Де Пауль
72'
Замена
Э. Эррера
️️️️
А. Гризманн
Замена
Х. Пасторе
️️️️
П. Милья
69'
62'
ГОЛ! 0:2!
Р. Де Пауль
Пас отдал
А. Гризманн
Замена
К. Перес
️️️️
Фидель
58'
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
58'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Бойе
58'
Желтая карточка
П. Бигас
40'
35'
Желтая карточка
Р. Лоди
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Кунья
Пас отдал
Р. Лоди
Желтая карточка
П. Милья
7'
7'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Ш. Врсалько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-2-3-1
13
Бадия
22
Мохика
6
Бигас
3
Роко
13
Паласиос
8
Маскарель
6
Гумбау
11
Милья
10
Фидель
20
Моренте
15
Бойе
4-3-1-2
13
Облак
24
Врсалько
20
Хименес
15
Савич
17
Рейнилду
7
Де Пауль
6
Коке
19
Кондогбиа
10
Карраско
10
Кунья
7
Гризманн
8
Маскарель
10
Гути
10
Гути
8
Маскарель
10
Фидель
71
Перес
71
Перес
10
Фидель
11
Милья
15
Пасторе
15
Пасторе
11
Милья
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
15
Бойе
9
Каррийо
9
Каррийо
15
Бойе
24
Врсалько
6
Лоди
6
Лоди
24
Врсалько
10
Карраско
18
Фелипе
18
Фелипе
10
Карраско
7
Гризманн
16
Эррера
16
Эррера
7
Гризманн
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
10
Кунья
9
Суарес
9
Суарес
10
Кунья
Остались в запасе
Эльче
Атлетико
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эльче - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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