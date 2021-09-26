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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Эльче
Реал Сосьедад - Эльче: обзор матча 26 сентября 2021
Реал Сосьедад
26.09.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
81'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Эльче
Замена
А. Элустондо
️️️️
М. Мерино
90'
87'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Фидель
Замена
А. Гевара
️️️️
Б. Турриэнтес
84'
Замена
Х. Валера
️️️️
М. Оярсабаль
84'
ГОЛ! 1:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
И. Субельдия
81'
Желтая карточка
Порту
78'
77'
Замена
Т. Моренте
️️️️
П. Пьятти
77'
Замена
П. Милья
️️️️
Д. Бенедетто
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
74'
Замена
К. Ромеро
️️️️
А. Муньос
74'
67'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Р. Гути
67'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Лукас
64'
Желтая карточка
О. Маскарель
63'
Желтая карточка
Й. Мохика
57'
Желтая карточка
К. Касилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
7
Лукас
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Порту
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
24
Ле Норман
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
8
Турриэнтес
10
Оярсабаль
24
Янузай
24
Лобете
4-1-1-2-2
1
Касилья
13
Паласиос
3
Роко
16
Гонсалес
22
Мохика
8
Маскарель
10
Гути
10
Фидель
10
Пьятти
9
Бенедетто
7
Лукас
3
Муньос
3
Ромеро
3
Ромеро
3
Муньос
23
Мерино
6
Элустондо
6
Элустондо
23
Мерино
8
Турриэнтес
6
Гевара
6
Гевара
8
Турриэнтес
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
10
Оярсабаль
11
Валера
11
Валера
10
Оярсабаль
10
Фидель
15
Пасторе
15
Пасторе
10
Фидель
10
Пьятти
20
Моренте
20
Моренте
10
Пьятти
9
Бенедетто
11
Милья
11
Милья
9
Бенедетто
7
Лукас
9
Каррийо
9
Каррийо
7
Лукас
10
Гути
6
Гумбау
6
Гумбау
10
Гути
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Эльче
13
Мэтью Райан
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Аксель Вернер
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Реал Сосьедад - Эльче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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