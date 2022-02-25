Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Эльче
Леванте - Эльче: обзор матча 25 февраля 2022
Леванте
25.02.2022, пятница, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
37'
Х. Луис Моралес
67'
Х. де Фрутос
90'
Г. Мелеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Эльче
ГОЛ! 3:0!
Г. Мелеро
Пас отдал
Д. Гомес
90'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Р. Марти
86'
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Мальса
86'
Замена
Коке
️️️️
М. Касерес
86'
83'
Желтая карточка
Э. Роко
Замена
Э. Барди
️️️️
Х. де Фрутос
76'
75'
Замена
И. Марконе
️️️️
Т. Моренте
75'
Замена
Фидель
️️️️
П. Милья
75'
Замена
Р. Гути
️️️️
О. Маскарель
73'
Красная карточка
Ж. Гумбау
Желтая карточка
Х. де Фрутос
69'
ГОЛ! 2:0!
Х. де Фрутос
Пас отдал
М. Мальса
67'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Х. Луис Моралес
64'
60'
Замена
Хосан
️️️️
А. Барраган
60'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Л. Бойе
59'
Желтая карточка
А. Барраган
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Х. де Фрутос
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Сон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
18
Пепелу
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
15
Антонио Леал
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
71
Кике Перес
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Карденас
44
Пьер
6
Дуарте
4
Касерес
21
Мирамон
11
Мальса
17
Сон
18
Пепелу
19
де Фрутос
9
Марти
25
Моралес
4-2-2-2
13
Бадия
19
Барраган
3
Роко
6
Бигас
22
Мохика
8
Маскарель
6
Гумбау
20
Моренте
11
Милья
9
Каррийо
15
Бойе
19
де Фрутос
10
Барди
10
Барди
19
де Фрутос
4
Касерес
23
Коке
23
Коке
4
Касерес
9
Марти
17
Вукчевич
17
Вукчевич
9
Марти
25
Моралес
16
Мелеро
16
Мелеро
25
Моралес
11
Мальса
99
Гомес
99
Гомес
11
Мальса
20
Моренте
23
Марконе
23
Марконе
20
Моренте
8
Маскарель
10
Гути
10
Гути
8
Маскарель
11
Милья
10
Фидель
10
Фидель
11
Милья
19
Барраган
17
Хосан
17
Хосан
19
Барраган
15
Бойе
9
Понсе
9
Понсе
15
Бойе
Остались в запасе
Леванте
Эльче
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
15
Антонио Леал
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
15
Антонио Леал
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Леванте - Эльче
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Новости команд
Все
Леванте
Эльче
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Леванте» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
22 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+