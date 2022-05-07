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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Эльче
Кадис - Эльче: обзор матча 07 мая 2022
Кадис
07.05.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
3 : 0
Завершен
Эльче
80'
А. Негредо
83'
Р. Собрино
90+3'
Э. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Эльче
ГОЛ! 3:0!
Э. Лосано
90'
+3
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Негредо
86'
Замена
И. Карселен
️️️️
Лукас
86'
ГОЛ! 2:0!
Р. Собрино
Пас отдал
Алекс
83'
81'
Замена
И. Марконе
️️️️
Р. Гути
81'
Замена
П. Пьятти
️️️️
К. Перес
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Пас отдал
Лукас
80'
Замена
Р. Собрино
️️️️
К. Акапо
73'
66'
Красная карточка
Э. Понсе
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Фали
65'
Замена
В. Чуст
️️️️
Х. Мари
65'
63'
Замена
Фидель
️️️️
Хосан
63'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Г. Каррийо
59'
Замена
Т. Моренте
️️️️
П. Милья
Желтая карточка
Л. Эрнандес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
4-1-3-2
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
23
Эрнандес
29
Акапо
6
Хосе Мари
11
Идрисси
8
Алекс
14
Альехо
7
Лукас
21
Негредо
3-2-2-2-1
13
Бадия
13
Паласиос
6
Бигас
19
Барраган
8
Маскарель
6
Гумбау
10
Гути
71
Перес
17
Хосан
11
Милья
9
Каррийо
6
Хосе Мари
23
Чуст
23
Чуст
6
Хосе Мари
7
Лукас
20
Карселен
20
Карселен
7
Лукас
3
Фали
6
Аларкон
6
Аларкон
3
Фали
29
Акапо
19
Собрино
19
Собрино
29
Акапо
21
Негредо
11
Лосано
11
Лосано
21
Негредо
10
Гути
23
Марконе
23
Марконе
10
Гути
11
Милья
20
Моренте
20
Моренте
11
Милья
17
Хосан
10
Фидель
10
Фидель
17
Хосан
71
Перес
10
Пьятти
10
Пьятти
71
Перес
9
Каррийо
9
Понсе
9
Понсе
9
Каррийо
Остались в запасе
Кадис
Эльче
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Кадис - Эльче
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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