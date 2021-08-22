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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эльче
Атлетико - Эльче: обзор матча 22 августа 2021
Атлетико
22.08.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
39'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эльче
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
90'
+6
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
88'
Желтая карточка
Д. Бенедетто
86'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Бигас
Замена
Р. Лоди
️️️️
А. Корреа
85'
82'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
И. Марконе
82'
Замена
Хосан
️️️️
Й. Мохика
82'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Л. Бойе
65'
Желтая карточка
Г. Верду
63'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
П. Милья
Замена
К. Триппьер
️️️️
Р. Де Пауль
62'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Т. Лемар
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
Пас отдал
Р. Де Пауль
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
20
Джулиано Симеоне
ЦФ
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
24
Сесар Морено
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Диего Бри
ЦФ
2-5-3
13
Облак
20
Хименес
15
Савич
14
Льоренте
19
Кондогбиа
8
Ньигес
7
Де Пауль
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
10
Корреа
3-3-1-2-1
1
Касилья
3
Роко
6
Бигас
5
Верду
13
Паласиос
23
Марконе
22
Мохика
10
Гути
10
Фидель
11
Милья
15
Бойе
10
Корреа
6
Лоди
6
Лоди
10
Корреа
7
Де Пауль
2
Триппьер
2
Триппьер
7
Де Пауль
18
Лемар
9
Суарес
9
Суарес
18
Лемар
6
Бигас
16
Гонсалес
16
Гонсалес
6
Бигас
15
Бойе
20
Моренте
20
Моренте
15
Бойе
22
Мохика
17
Хосан
17
Хосан
22
Мохика
11
Милья
9
Бенедетто
9
Бенедетто
11
Милья
23
Марконе
9
Каррийо
9
Каррийо
23
Марконе
Остались в запасе
Атлетико
Эльче
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
20
Джулиано Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
24
Сесар Морено
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
20
Джулиано Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
24
Сесар Морено
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Атлетико - Эльче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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