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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эльче
Валенсия - Эльче: обзор матча 11 декабря 2021
Валенсия
11.12.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
23'
Г. Гедеш
86'
К. Пиччини
75'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эльче
Желтая карточка
Д. Фулкье
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Э. Роко
Замена
Ю. Муса
️️️️
У. Дуро
90'
+1
90'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
О. Маскарель
ГОЛ! 2:1!
К. Пиччини
86'
Замена
К. Куандреди
️️️️
Г. Гедеш
82'
Замена
М. Андре
️️️️
Д. Васс
82'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Э. Кошта
82'
75'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бойе
Пас отдал
Лукас
73'
Замена
Хосан
️️️️
А. Барраган
61'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
И. Марконе
61'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Фидель
Желтая карточка
Д. Васс
48'
46'
Замена
П. Милья
️️️️
Т. Моренте
41'
Желтая карточка
Т. Моренте
Желтая карточка
М. Гомес
34'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
Я. Силлессен
23'
Замена
К. Пиччини
️️️️
А. Латорре
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
7
Лукас
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Валенсия
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
23
Джейсон
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Силлессен
3
Латорре
4
Дьякаби
20
Фулкье
22
Гильямон
10
Васс
18
Солер
11
Гедеш
11
Кошта
9
Гомес
9
Дуро
4-2-2-2
13
Бадия
13
Паласиос
3
Роко
16
Гонсалес
19
Барраган
23
Марконе
8
Маскарель
20
Моренте
10
Фидель
15
Бойе
7
Лукас
3
Латорре
12
Пиччини
12
Пиччини
3
Латорре
11
Гедеш
88
Куандреди
88
Куандреди
11
Гедеш
11
Кошта
90
Черышев
90
Черышев
11
Кошта
9
Дуро
80
Муса
80
Муса
9
Дуро
10
Васс
10
Андре
10
Андре
10
Васс
23
Марконе
6
Гумбау
6
Гумбау
23
Марконе
20
Моренте
11
Милья
11
Милья
20
Моренте
19
Барраган
17
Хосан
17
Хосан
19
Барраган
10
Фидель
9
Бенедетто
9
Бенедетто
10
Фидель
8
Маскарель
9
Каррийо
9
Каррийо
8
Маскарель
Остались в запасе
Валенсия
Эльче
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Кико Касилья
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
23
Джейсон
ПВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Валенсия - Эльче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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