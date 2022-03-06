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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Барселона
Эльче - Барселона: обзор матча 06 марта 2022
Эльче
06.03.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
44'
Фидель
61'
Ф. Торрес
84'
М. Депай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Барселона
90'
+6
Желтая карточка
М. Депай
Красная карточка
Х. Пасторе
88'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Маскарель
85'
85'
Замена
С. Дест
️️️️
Д. Алвес
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Депай
82'
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Хосан
️️️️
Фидель
79'
Замена
И. Марконе
️️️️
Р. Гути
79'
75'
Замена
А. Траоре
️️️️
У. Дембеле
75'
Замена
М. Депай
️️️️
П. Обамеянг
73'
Желтая карточка
Н. Гонсалес
71'
Желтая карточка
Д. Алвес
69'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Ф. де Йонг
Желтая карточка
Э. Понсе
67'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Бойе
66'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Т. Моренте
66'
61'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ж. Альба
58'
Желтая карточка
У. Дембеле
Желтая карточка
А. Барраган
56'
49'
Желтая карточка
Р. Араухо
46'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Гави
ГОЛ! 1:0!
Фидель
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
71
Кике Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
24
Адама Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бадия
22
Мохика
3
Роко
16
Гонсалес
19
Барраган
8
Маскарель
10
Гути
10
Фидель
11
Милья
20
Моренте
15
Бойе
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
10
Алвес
33
Араухо
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
8
Педри
21
де Йонг
6
Гави
10
Дембеле
7
Обамеянг
10
Гути
23
Марконе
23
Марконе
10
Гути
8
Маскарель
71
Перес
71
Перес
8
Маскарель
10
Фидель
17
Хосан
17
Хосан
10
Фидель
20
Моренте
9
Понсе
9
Понсе
20
Моренте
15
Бойе
9
Каррийо
9
Каррийо
15
Бойе
21
де Йонг
6
Гонсалес
6
Гонсалес
21
де Йонг
10
Алвес
8
Дест
8
Дест
10
Алвес
6
Гави
14
Торрес
14
Торрес
6
Гави
10
Дембеле
24
Траоре
24
Траоре
10
Дембеле
7
Обамеянг
10
Депай
10
Депай
7
Обамеянг
Остались в запасе
Эльче
Барселона
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
33
Нето
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Рики Пуч
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Эльче - Барселона
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
Где смотреть матч:
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