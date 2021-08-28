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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Севилья
Эльче - Севилья: обзор матча 28 августа 2021
Эльче
28.08.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
11'
Э. Роко
40'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Севилья
87'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Ю. Эн-Несири
68'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Х. Хордан
Замена
Хосема
️️️️
Д. Бенедетто
66'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Э. Роко
65'
60'
Замена
Э. Ламела
️️️️
О. Родригес
60'
Замена
А. Гомес
️️️️
И. Ракитич
60'
Замена
Р. Мир
️️️️
Сусо
Замена
Г. Паласиос
️️️️
Г. Верду
54'
Желтая карточка
Фидель
42'
Желтая карточка
Г. Верду
41'
40'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
М. Акунья
Замена
П. Милья
️️️️
Л. Бойе
32'
ГОЛ! 1:0!
Э. Роко
Пас отдал
Фидель
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
20
Хосема
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Касилья
22
Мохика
3
Роко
16
Гонсалес
5
Верду
23
Марконе
10
Гути
10
Фидель
17
Хосан
9
Бенедетто
15
Бойе
4-1-2-2-1
37
Буну
16
Навас
34
Карлос
4
Рекик
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
10
Сусо
14
Родригес
21
Эн-Несири
9
Бенедетто
20
Хосема
20
Хосема
9
Бенедетто
5
Верду
13
Паласиос
13
Паласиос
5
Верду
15
Бойе
11
Милья
11
Милья
15
Бойе
3
Роко
9
Каррийо
9
Каррийо
3
Роко
19
Хордан
27
Делэни
27
Делэни
19
Хордан
21
Эн-Несири
11
Идрисси
11
Идрисси
21
Эн-Несири
14
Родригес
9
Ламела
9
Ламела
14
Родригес
11
Ракитич
10
Гомес
10
Гомес
11
Ракитич
10
Сусо
17
Мир
17
Мир
10
Сусо
Остались в запасе
Эльче
Севилья
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
Остались в запасе
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Эльче - Севилья
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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