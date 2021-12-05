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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Кадис
Эльче - Кадис: обзор матча 05 декабря 2021
Эльче
05.12.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 16 тур
3 : 1
Завершен
Кадис
13'
Фидель (П)
75'
Т. Моренте
90+3'
Хосан
90+1'
Алекс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Кадис
ГОЛ! 3:1!
Хосан
Пас отдал
П. Милья
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Алекс
Пас отдал
А. Переа
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Т. Моренте
86'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Л. Бойе
86'
Желтая карточка
Т. Моренте
83'
81'
Замена
М. Кальдерон
️️️️
Й. Йонссон
Желтая карточка
Ж. Гумбау
80'
78'
Желтая карточка
К. Акапо
76'
Замена
А. Хименес
️️️️
Р. Собрино
ГОЛ! 2:0!
Т. Моренте
Пас отдал
Ж. Гумбау
75'
Замена
Хосан
️️️️
Лукас
75'
70'
Желтая карточка
Э. Лосано
Желтая карточка
Д. Гонсалес
70'
68'
Замена
А. Негредо
️️️️
И. Карселен
Замена
П. Милья
️️️️
И. Марконе
65'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Фидель
65'
58'
Желтая карточка
В. Ароян
Желтая карточка
И. Марконе
28'
Желтая карточка
Фидель
26'
25'
Пенальти не реализован!
Алекс
Желтая карточка
Э. Роко
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фидель
13'
Желтая карточка
Г. Паласиос
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
8
Омар Маскарель
ОП
20
Тете Моренте
ПВ
7
Лукас
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
20
Исаак Карселен
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
1
Кико Касилья
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
4-2-2-2
13
Бадия
22
Мохика
3
Роко
16
Гонсалес
13
Паласиос
23
Марконе
8
Маскарель
10
Фидель
20
Моренте
15
Бойе
7
Лукас
4-1-3-2
23
Ледесма
29
Акапо
33
Ароян
23
Чуст
18
Эспино
16
Йонссон
20
Карселен
8
Алекс
80
Переа
11
Лосано
19
Собрино
10
Фидель
6
Гумбау
6
Гумбау
10
Фидель
23
Марконе
11
Милья
11
Милья
23
Марконе
7
Лукас
17
Хосан
17
Хосан
7
Лукас
15
Бойе
9
Бенедетто
9
Бенедетто
15
Бойе
20
Моренте
9
Каррийо
9
Каррийо
20
Моренте
16
Йонссон
33
Кальдерон
33
Кальдерон
16
Йонссон
19
Собрино
20
Хименес
20
Хименес
19
Собрино
20
Карселен
21
Негредо
21
Негредо
20
Карселен
Остались в запасе
Эльче
Кадис
1
Аксель Вернер
ВР
1
Кико Касилья
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
1
Кико Касилья
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Эльче - Кадис
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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