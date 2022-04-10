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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Реал Сосьедад
Эльче - Реал Сосьедад: обзор матча 10 апреля 2022
Эльче
10.04.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
3'
Г. Каррийо
31'
А. Серлот
39'
Р. Ле Норман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Реал Сосьедад
85'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
82'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Замена
К. Перес
️️️️
О. Маскарель
82'
79'
Замена
А. Элустондо
️️️️
Д. Рико
79'
Замена
А. Муньос
️️️️
Д. Сильва
Замена
Хосан
️️️️
Г. Паласиос
68'
68'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Серлот
68'
Замена
Порту
️️️️
Рафинья
Замена
Г. Верду
️️️️
Д. Гонсалес
46'
Замена
Р. Гути
️️️️
Ж. Гумбау
46'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Г. Каррийо
42'
39'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ле Норман
Пас отдал
Д. Сильва
37'
Желтая карточка
М. Субименди
Желтая карточка
Г. Каррийо
34'
31'
ГОЛ! 1:1!
А. Серлот
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
Ж. Гумбау
24'
Желтая карточка
Г. Паласиос
21'
19'
Желтая карточка
А. Исак
19'
Пенальти не реализован!
А. Исак
ГОЛ! 1:0!
Г. Каррийо
Пас отдал
Й. Мохика
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
12
Рафинья
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александер Исак
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
4-2-3-1
13
Бадия
22
Мохика
3
Роко
16
Гонсалес
13
Паласиос
8
Маскарель
6
Гумбау
20
Моренте
11
Милья
10
Фидель
9
Каррийо
4-3-1-2
1
Ремиро
2
Сальдуа
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Рико
23
Мерино
36
Субименди
12
Рафинья
21
Сильва
9
Серлот
9
Исак
16
Гонсалес
5
Верду
5
Верду
16
Гонсалес
6
Гумбау
10
Гути
10
Гути
6
Гумбау
8
Маскарель
71
Перес
71
Перес
8
Маскарель
13
Паласиос
17
Хосан
17
Хосан
13
Паласиос
9
Каррийо
9
Понсе
9
Понсе
9
Каррийо
21
Сильва
3
Муньос
3
Муньос
21
Сильва
15
Рико
6
Элустондо
6
Элустондо
15
Рико
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
12
Рафинья
10
Порту
10
Порту
12
Рафинья
9
Серлот
24
Янузай
24
Янузай
9
Серлот
Остались в запасе
Эльче
Реал Сосьедад
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Эльче - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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