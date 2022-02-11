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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эльче
Севилья - Эльче: обзор матча 11 февраля 2022
Севилья
11.02.2022, пятница, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 0
Завершен
Эльче
70'
А. Гомес
76'
Р. Мир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Эльче
Замена
О. Торрес
️️️️
И. Ракитич
90'
+2
Желтая карточка
М. Акунья
90'
90'
Желтая карточка
Э. Роко
Замена
Фернандо
️️️️
А. Марсьяль
82'
80'
Желтая карточка
Х. Пасторе
ГОЛ! 2:0!
Р. Мир
Пас отдал
А. Марсьяль
76'
75'
Замена
П. Пьятти
️️️️
П. Милья
75'
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
75'
Замена
К. Перес
️️️️
Э. Роко
70'
Желтая карточка
Э. Бадия
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
70'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Х. Хордан
60'
Замена
Р. Мир
️️️️
Х. Корона
59'
58'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Фидель
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Ю. Эн-Несири
46'
39'
Замена
А. Барраган
️️️️
Г. Паласиос
36'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
35'
Желтая карточка
Г. Верду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
21
Маркос Акунья
ЛП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Хесус Корона
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Эльче
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
3-4-3
37
Буну
23
Кунде
4
Рекик
34
Карлос
21
Акунья
19
Хордан
11
Ракитич
17
Корона
21
Эн-Несири
9
Марсьяль
10
Гомес
4-2-3-1
13
Бадия
13
Паласиос
5
Верду
3
Роко
22
Мохика
8
Маскарель
6
Гумбау
20
Моренте
10
Фидель
11
Милья
9
Каррийо
19
Хордан
27
Делэни
27
Делэни
19
Хордан
9
Марсьяль
5
Фернандо
5
Фернандо
9
Марсьяль
11
Ракитич
8
Торрес
8
Торрес
11
Ракитич
21
Эн-Несири
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
21
Эн-Несири
17
Корона
17
Мир
17
Мир
17
Корона
13
Паласиос
19
Барраган
19
Барраган
13
Паласиос
3
Роко
71
Перес
71
Перес
3
Роко
10
Фидель
15
Пасторе
15
Пасторе
10
Фидель
11
Милья
10
Пьятти
10
Пьятти
11
Милья
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
Остались в запасе
Севилья
Эльче
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Луисми Крус
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
45
Ллуис Андреу
ВР
1
Кико Касилья
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Севилья - Эльче
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Ортис Арьяс
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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