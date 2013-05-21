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Норвегия. Элитсериен
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Буде-Глимт
Никита Хайкин
Новости
€ 3 млн
Никита Хайкин - новости
Буде-Глимт
7 ноября 1995 (30), Нетания
#12 | Вратарь
185 см | 68 кг
Норвегия | Россия
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Публикации
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
10 сентября
Россиянин травмировался в матче ЛЧ против «Баварии»
10 сентября
3
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
7 сентября
2
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Хайкин продлил серию без пропущенных голов до 5 матчей подряд
2 августа
1
Хайкин сыграл на ноль в 4 матчах подряд в чемпионате Норвегии
27 июля
1
В Норвегии объяснили, почему Хайкина не взяли на ЧМ-2026
22 мая
2
Опубликован состав сборной Норвегии на ЧМ-2026 без Хайкина
21 мая
13
В Норвегии сообщили, поедет ли Хайкин на ЧМ-2026
14 мая
3
Хайкин: «Ради Норвегии сделаю все»
9 мая
Хайкин взял новый трофей с «Буде-Глимт», потащив два пенальти в серии
9 мая
2
ФИФА вынесла решение по участию Хайкина в ЧМ-2026
8 мая
15
Хайкин: «Ощущаю себя русским европейцем»
22 апреля
2
Хайкин сделал заявление об участии в ЧМ-2026
22 апреля
5
Хайкин ответил, примет ли многомиллионное предложение «Зенита»
22 апреля
9
Танасиевич не считает, что Хайкин предал Россию своим поступком
17 апреля
3
Россиянин – лучший вратарь сезона ЛЧ по средней оценке
17 апреля
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
13 апреля
18
Ловчев дал ответственное обещание на фоне поступка Хайкина
12 апреля
17
Хайкин пустил 5 в первом матче после получения норвежского гражданства
11 апреля
14
Непомнящий – о Хайкине: «Это не российский футболист»
11 апреля
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Реакция Губерниева на норвежское гражданство Хайкина
11 апреля
2
«Для меня это гордость»: неожиданный комментарий Мостового о новом гражданстве Хайкина
11 апреля
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Тренер сборной Норвегии сделал заявление об участии Хайкина в ЧМ-2026
11 апреля
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«Это моя Норвегия»: Хайкин выложил пост по случаю нового гражданства
11 апреля
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