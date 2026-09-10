Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Норвегия. Элитсериен
Команды
Буде-Глимт
Никита Хайкин
Статистика
€ 3 млн
Никита Хайкин - статистика
Буде-Глимт
7 ноября 1995 (30), Нетания
#12 | Вратарь
185 см | 68 кг
Норвегия | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, Общий этап
Бавария
5 : 0
10.09.2026
Буде-Глимт
1' - 46'
46'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Фредрикстад
1 : 2
04.09.2026
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Буде-Глимт
4 : 2
30.08.2026
Русенборг
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
25.08.2026
НЕК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Лига чемпионов 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Лига конференций 2023/2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Буде-Глимт
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Бавария
5 : 0
10.09.2026
Буде-Глимт
1' - 46'
46'
Лига чемпионов, 4 раунд
Буде-Глимт
3 : 0
25.08.2026
НЕК
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Буде-Глимт
3 : 2
11.08.2026
Юнион СЖ
1' - 120'
Лига чемпионов, 3 раунд
Юнион СЖ
3 : 3
04.08.2026
Буде-Глимт
1' - 90'
Главные новости
Фото
Самые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
1
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
Фото
Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
2
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
3
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
2
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
11
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
12
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+