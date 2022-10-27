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    Никита Хайкин - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Никита
    Фамилия Хайкин
    Команда Бристоль Сити
    Состав Основной
    Родной город Нетания
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Вес 68
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Бристоль Сити 2:0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 36 тур
    07.03.2023 Был в запасе Хаддерсфилд Таун 0:0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    04.03.2023 Был в запасе Кардифф 2:0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити 0:3 Манчестер Сити Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити 1:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 Был в запасе Сандерленд 1:1 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити 1:1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити 1:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Буде-Глимт 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    27.10.2022 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    13.10.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 0:1 Арсенал (Лондон)
    06.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:0 Буде-Глимт (Буде)
    15.09.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 2:1 Цюрих (Цюрих)
    08.09.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:1 Буде-Глимт (Буде)
    90'
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