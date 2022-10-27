Никита Хайкин - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Хайкин
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нетания
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|68
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Хайкин
|Команда
|Бристоль Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нетания
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|2:0
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|07.03.2023
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун
|0:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Кардифф
|2:0
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|0:3
|Манчестер Сити
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|1:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сандерленд
|1:1
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|1:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|27.10.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|06.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Буде-Глимт (Буде)
|15.09.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Буде-Глимт (Буде)
|90'