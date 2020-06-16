Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристиан Штродьек - статистика

Завершил карьеру
22 января 1988 (38), Падерборн
#13 | Защитник
192 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падерборн
15
1
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
1 : 0
16.06.2020
Падерборн
1' - 14'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Падерборн
1 : 5
13.06.2020
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
06.06.2020
Падерборн
1' - 90'
90'
63'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Падерборн
1 : 6
31.05.2020
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
0 : 0
27.05.2020
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Падерборн
1 : 1
23.05.2020
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фортуна
0 : 0
16.05.2020
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Майнц
2 : 0
29.02.2020
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
3 : 2
21.02.2020
Падерборн
1' - 90'
44'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Падерборн
1 : 2
15.02.2020
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Шальке-04
1 : 1
08.02.2020
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Падерборн
2 : 4
02.02.2020
Вольфсбург
1' - 120'
22'
64'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
0 : 2
25.01.2020
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Падерборн
1 : 4
19.01.2020
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Падерборн
2 : 1
22.12.2019
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
2 : 0
18.12.2019
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Падерборн
1 : 1
14.12.2019
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0 : 1
08.12.2019
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Падерборн
2 : 3
30.11.2019
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
3 : 3
22.11.2019
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
0 : 1
09.11.2019
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3 : 0
01.11.2019
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 0
26.10.2019
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
3 : 0
20.10.2019
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 2
05.10.2019
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 3
28.09.2019
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Герта
2 : 1
21.09.2019
Падерборн
1' - 90'
50'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
1 : 5
15.09.2019
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
1 : 1
31.08.2019
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Падерборн
1 : 3
24.08.2019
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
3 : 2
17.08.2019
Падерборн
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+