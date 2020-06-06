Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Падерборн
РБ Лейпциг - Падерборн: обзор матча 06 июня 2020
РБ Лейпциг
06.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Падерборн
27'
П. Шик
90+2'
К. Штродьек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Падерборн
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Штродьек
Замена
В. Орбан
️️️️
К. Кампль
88'
85'
Замена
Б. Золински
️️️️
Д. Србени
85'
Замена
Э. Эванс
️️️️
Л. Янс
76'
Замена
М. Риттер
️️️️
К. Гясула
76'
Замена
А. Сабири
️️️️
К. Прегер
Замена
К. Лаймер
️️️️
Д. Ольмо
65'
63'
Желтая карточка
К. Штродьек
63'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Мамба
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Нкунку
58'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
П. Шик
46'
43'
Желтая карточка
Ш. Мамба
Вторая желтая
Д. Упамекано
43'
28'
Желтая карточка
У. Хюнемайер
ГОЛ! 1:0!
П. Шик
Пас отдал
Т. Вернер
27'
22'
Желтая карточка
К. Гясула
Желтая карточка
Д. Упамекано
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
7
Деннис Србени
ЦП
10
Кай Прегер
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
52
Клаус Гясула
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
14
Энтони Эванс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
7
Марлон Риттер
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Гулачи
17
Анхелиньо
16
Клостерманн
2
Упамекано
20
Мукиэле
10
Адамс
44
Кампль
20
Ольмо
14
Шик
11
Вернер
28
Нкунку
4-4-1-1
25
Цингерле
2
Хюнемайер
13
Штродьек
21
Янс
29
Коллинс
10
Прегер
19
Василиадис
52
Гясула
7
Србени
18
Антви-Адджей
45
Мамба
14
Шик
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
14
Шик
44
Кампль
4
Орбан
4
Орбан
44
Кампль
20
Ольмо
27
Лаймер
27
Лаймер
20
Ольмо
28
Нкунку
21
Айдара
21
Айдара
28
Нкунку
21
Янс
14
Эванс
14
Эванс
21
Янс
10
Прегер
10
Сабири
10
Сабири
10
Прегер
52
Гясула
7
Риттер
7
Риттер
52
Гясула
45
Мамба
11
Михель
11
Михель
45
Мамба
7
Србени
31
Золински
31
Золински
7
Србени
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Падерборн
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Ханнес Вольф
АП
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Ханнес Вольф
АП
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
Остались в запасе
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
24
Янник Хут
ВР
13
Ян-Лука Румпф
ЦЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча РБ Лейпциг - Падерборн
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Падерборн
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:03
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
10:39
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+